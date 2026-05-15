Cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină în Bucureşti şi 19 judeţe. Vremea se răceşte brusc duminică

Meteorologii au emis pentru sâmbătă și duminică o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, care vizează 19 județe și București.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 16 mai, ora 14:00 - 17 mai, ora 12:00, în sudul Crişanei, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei şi în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu vreme instabilă, caracterizată prin averse torenţiale, descărcări electrice şi, pe arii restrânse, grindină.

În intervale scurte de timp (trei ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi însemnate, în general de 25 - 50 l/mp.

Totodată, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h şi izolat vor fi vijelii.

Judeţele vizate de noua atenţionare sunt: Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Argeş, Teleorman, Dâmboviţa, Prahova, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

Vremea în București

Vremea va fi caldă, dar va deveni instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial (cantități de apă în general de 20...30 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului 50...60 km/h), în a doua parte a zilei și noaptea. Vor fi condiții de vijelie și grindină. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 9...12 grade.

În intervalul 17 mai 2026, ora 09:00 – 17 mai 2026, ora 15:00, vremea se va răci accentuat și va deveni închisă. Temporar vor fi ploi, iar vântul va sufla, în general, moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 17 grade Celsius.

În intervalul 16 mai, ora 14 - 17 mai, ora 12, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii.

În intervalul 16 mai, ora 12 - 17 mai, ora 15, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, iar duminică răcire accentuată a vremii.

