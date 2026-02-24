Lucrările de la planşeul Unirii, unul dintre cele mai mari şantiere din Bucureşti, ar putea fi gata la finalul acestui an, cu 6 luni mai devreme decât se estima iniţial. Ultima fază a proiectului începe la vară şi tot atunci zona va redeveni un coşmar pentru zecile de mii de şoferi care, din cauza restricţiilor de trafic, se vor chinui să traverseze Piaţa Unirii. Va fi rău înainte să fie bine, iar calvarul va dura cel puţin o jumătate de an.

Început în iunie 2025, cel mai mare şantier din centrul Capitalei se apropie cu paşi repezi de final. Prima etapă, cea din zona Hanului lui Manuc, este gata. În aprilie nici nu îţi vei mai da seama că acolo a fost şantier. În câteva luni se vor termina şi lucrările din Parcul Unirii. Şantierul continuă însă în zona fântânilor şi va fi extins până în zona teraselor de pe râul Dâmboviţa. Ultima etapă a şantierului, etapa a 4-a, va începe la vară şi va presupune noi restricţii de trafic. Din cele 9 benzi de circulaţie de aici, 4 vor fi restricţionate pentru utilaje şi vor rămâne aşa până la finalul anului.

Până acum a fost construită o treime din noul planşeu

Şoferii care vor traversa centrul Capitalei vor circula tot în sens unic, însă doar pe 5 benzi de circulaţie. Inclusiv o parte din trotuar va fi blocată. În două luni, una dintre terasele care funcţionează pe malul râului Dâmboviţa va fi demolată. Fix pe sub ea vor fi montate conductele care vor prelua o parte din debitul râului. Terasa va fi reconstruită odată cu încheierea lucrărilor.

Până acum a fost construită o treime din noul planşeu. Pentru lucrările deja executate, constructorul a încasat 150 de milioane de lei. Refacerea planşeului se ridică la o valoare totală de 600 de milioane de lei. Pentru restul de bani, primăria Sectorului 4 vrea să acceseze fonduri prin programul Național de Investiții Anghel Saligny. "Nu prevăd niciun fel de problemă in legătură cu finanţarea acestei lucrări. Am această convingere pentru că nu e o lucrare oarecare. Este o lucrare de importanta nationala intrucât acolo găsim magistrala M2, Dâmbovita, găsim trafic rutier si trafic pietonal", a declarat Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4.

Peste 100.000 de şoferi tranzitează zilnic Piaţa Unirii, încă 60.000 folosesc pasajul subteran, alte sute de mii circulă zilnic cu metroul pe magistrala 2. Lucrările de refacere a pasajului Unirii vor începe în octombrie 2028.

