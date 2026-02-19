Când va fi aprobat actul normativ pentru creșterea salariului minim. Anunțul ministrului Muncii

Actul normativ care prevede creşterea salariului minim de la 1 iulie 2026 va fi aprobat într-o săptămână sau două, astfel încât să intre în vigoare după cum a agreat coaliţia anul trecut, a anunţat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Satu Mare.

"Va fi aprobat la jumătatea acestui an tocmai pentru a nu crea nelinişte în rândul lucrătorilor şi impredictibilitate în economie în general. Chiar în şedinţa de Guvern de astăzi, la care n-am participat pentru că eram aici, dar am avut secretar de stat, am avut o primă lectură a legislaţiei prin care se creşte salariul minim. Probabil într-o săptămână-două se va aproba actul normativ, astfel încât la termenul aprobat de coaliţie la sfârşitul anului trecut să avem creşterea salariului minim", a declarat Florin Manole, ministrul Muncii.

Salariu minim ar urma să crească de la de la 4.050 lei brut la 4.325 lei , de la 1 iulie 2026

Salariu minim brut ar urma să crească de la 4.050 lei la 4.325 lei, de la 1 iulie 2026, dacă actul normativ va fi aprobat.

În programul vizitei ministrului Muncii de joi în judeţul Sau Mare sunt incluse vizitarea Centrului de zi "Exploratorii" din Moftin, a Centrului de zi pentru persoane vârstnice din Tăşnad şi a Centrului de zi pentru copiii aflaţi în risc din Sărăuad.

