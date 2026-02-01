E oficial. De azi, se aplică noi reguli pentru plata concediilor medicale. Mai exact, prima zi a concediului medical nu mai e plătită, nici de angajator, nici de stat.

120 de lei vor pierde angajaţii, din salariu, în momentul în care îşi vor lua un concediu medical care va avea o durată mai scurtă de 6 zile. Va fi, în schimb, o economie pentru angajator, care nu va mai plăti prima zi a concediului medical. Se va plăti de la zilele 2 până la 6 de către angajator şi, desigur, de la zilele 7 încolo va plăti statul.

A fost luată această măsură tocmai pentru că existau foarte multe concedii medicale fictive, de o zi, luate în zilele de joi, vineri sau luni, pentru prelungirea weekendului. Aşadar, se speră că nu vor mai apela angajaţii la genul acesta de metodă pentru zile libere.

De cealaltă parte, specialiştii în Resurse Umane avertizează că este posibil să fim martorii unui alt fenomen: vom vedea angajaţi care vor veni bolnavi la muncă, tocmai ca să nu îşi piardă banii din salariu pe o zi.

