Un polițist de frontieră din Bihor este acuzat că ar fi cerut mită de la un cetățean bulgar, după ce l-ar fi amenințat cu o sancțiune mult mai dură decât cea prevăzută de lege. Procurorii susțin că agentul i-ar fi prezentat șoferului o „variantă alternativă” pentru a evita suspendarea permisului și l-ar fi dus cu autospeciala la un bancomat pentru a scoate bani. Pe numele polițistului a fost formulată propunere de arestare preventivă, ancheta vizând infracțiunea de luare de mită, într-un context sensibil pentru România, stat membru Schengen.

Şofer bulgar, dus cu autospeciala la ATM de un poliţist de frontieră. Agentul i-ar fi cerut mită ca să-l ierte - Shutterstock | Ilustraţie

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, procurorii au cerut instanței arestarea preventivă a agentului de poliție de frontieră.

Față de polițist au fost începute cercetări pentru luare de mită.

Conform procurorilor, în 17 octombrie 2025, în apropierea punctului de trecere a frontierei Borş 2, polițistul a oprit pentru control un cetățean bulgar, care tocmai după ce a intrat în România a pătruns pe un sector de drum semnalizat cu "acces interzis".

Articolul continuă după reclamă

Amenințare cu suspendarea permisului și "a doua variantă"

Inculpatul i-ar fi prezentat șoferului că abaterea comisă este sancționată cu o măsură mult mai severă decât cea prevăzută de lege. Este vorba de suspendarea dreptului de a conduce, deși legea nu prevede o astfel de măsură complementară pentru contravenția ușoară în discuție, apoi ar fi condiționat neaplicarea sancțiunii contravenționale de remiterea sumei de 1250 lei, sugerând existența unei "a doua variante".

Polițistul l-ar fi dus pe bulgar într-o localitate apropiată, cu autospeciala de poliție, pentru ca acesta să scoată de la un bancomat 600 de lei, pe care i-a dat-o polițistului.

"Propunerea de arestare preventivă s-a fundamentat, printre altele, şi pe necesitatea protejării încrederii publice în integritatea autorităților cu atribuții în controlul frontierei de stat, în special în contextul actual, în care România este stat membru al spațiului Schengen, iar standardele de integritate și anticorupție în punctele de frontieră sunt de importanță deosebită", arată procurorii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰