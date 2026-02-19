Nazare: Dobânda la care se împrumută România, la cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani după decizia CCR

Obligaţiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi şi sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului, după decizia de miercuri a Curţii Constituţionale privind reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, a anunţat, joi, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

"Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea pieţelor şi costuri mai mici de finanţare pentru România. După decizia de ieri a CCR privind reforma pensiilor speciale - o reformă esenţială, cerută şi de UE pentru accesarea fondurilor din PNRR - obligaţiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi şi sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului. Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. Scăderea dobânzilor la credite va veni treptat, însă faptul că statul se împrumută mai ieftin este un prim pas necesar. Iar consecvenţa reformelor se va vedea direct şi în buget, prin cheltuieli mai mici cu dobânzile pe termen lung - adică mai mulţi bani pentru investiţii şi dezvoltare. România merită încrederea tuturor", a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

După trei luni de amânări, CCR a dat miercuri undă verde tăierii pensiilor speciale încasate de magistraţi. Asta după ce unul dintre judecătorii apropiaţi de PSD a schimbat în ultima clipă tabăra. Preşedintele Nicuşor Dan a salutat decizia Curţii, dar şefii din Justiţie, în frunte cu Lia Savonea, au anunţat că vor sesiza instanţele europene pentru a bloca decizia CCR.

