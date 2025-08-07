Slujba de canonizare a sfinților Cleopa și Paisie a adus la Mănăstirea Sihăstria peste 20.000 de credincioși. Pelerinii au venit cu câteva zile înainte, pentru a prinde un loc la racla sfinților și a se închina. Unii dintre ei i-au cunoscut pe cei doi duhovnici în timpul vieții și spun că au martorii minunilor săvârșite de ei. Din cauza căldurii şi aglomeraţiei, mai mulţi pelerini au avut nevoie de ajutorul medicilor.

Peste 20.000 de oameni au venit la slujba de canonizare a duhovnicilor Paisie Olaru și Cleopa Ilie ca sfinți ai Moldovei. De la primele ore ale dimineţii coloana de maşini s-a întins pe 20 de kilometri. Mulţi au mers câţiva kilometri pe jos pentru a ajunge la mănăstire.

După ce au luat parte la slujbă, pelerinii s-au aşezat la rând. Vor avea de aşteptat cel puţin două ore pentru a ajunge să se închine la moaştele celor doi sfinţi, dar spun ei că merită aşteptarea. "Avem putere încă, rezistăm. De obicei suntem prin lume plecaţi, dar am prins acasă sărbătoarea şi dăm slavă", spune un credincios.

Bunica Maria, în vârstă de 85 de ani, a venit să se închine la cei doi sfinți. Femeia l-a cunoscut pe Sfântul Paisie într-un moment de cumpănă din viața sa. Ea și soțul ei erau pe punctul de a-și pierde casa, însă părintele i-a ajutat, iar în cele din urmă au câștigat procesul.

"A zis: Duceţi-vă acasă, faceţi o panachidă pentru pomenirea morţilor şi plăţiţi 40 de panachezi la mănăstire. Când ne-a văzut, doamne era aşa de blând", povesteşte femeia.

O femeie a dormit în maşină pentru a asista la canonizare

Credința a învins oboseala și orele de așteptare. O educatoare din Bacău a venit cu câteva zile mai devreme pentru a fi sigură că participă la slujba de canonizare. Femeia a dormit în maşină. "Sunt venită de trei zile cu spovedania şi cu toată rânduiala. Am trăit aici alături de Sfinţi cea mai înaltă formă de sărbătoare", spune ea.

"Ca să vezi nişte sfinţi nu e tocmai puţin lucru şi atunci orele acestea nu sunt ore de aşteptare. Eram foarte tânără când trăiau ei, acum la maturitate le întâlnesc sfinţenia pe care nu o cunoşteam atunci în tinereţe", crede un alt pelerin.

Cristina a venit cu familia din Constanţa pentru a se ruga: "Am examene anul viitor. Eu sunt la şcoală în Dubai şi am examene pentru programul la care o să fiu, o să am simulări."

Un preot care poartă numele Sfântului Cleopa a mers cu bicicleta 145 de kilometri pentru a ajunge la Mănăstirea Sihăstria.

Preoţii au fost canonizaţi la100 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române. Cei doi sunt cunoscuţi pentru ajutorul pe care îl dădeau oamenilor. "Nici nu apucau să-şi spună problemele pentru care au venit că părintele Paisie le dădea soluţia. Sfiinţii Paise şi Cleopa au avut multe în comun. Iată de anul acesta împart aceeaşi zi de pomenirie, ziua de 2 decembrie", a declarat Lucian Apopei, preot.

Începând de astăzi, moaștele celor doi sfinți vor rămâne la Mănăstirea Sihăstria, unde credincioșii din toate colţurile lumii vor putea veni să se roage.

