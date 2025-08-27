Nu mai este mult până când elevii se vor întoarce în băncile şcolii. Până atunci, pentru părinţi începe maratonul cumpărăturilor: rechizite, haine şi tot ce e nevoie pentru un an şcolar ca la carte. Pentru că sunt pe fugă, adulţii nu mai acordă atât de multă atenţie produselor pe care le cumpără, astfel că există riscul să pună în pericol sănătatea copiilor.

ANPC recomandă uniforme care conţin, pe cât posibil, materiale naturale, pentru că atunci când vorbim de fibre sintetice se pot provoca alergii, chiar hipotermie, materialele se electrizează şi de acolo câmpul electrostatic afectează chiar activitatea cerebrală.

În cazul rechizitelor, este foarte important să aibă elemente de identificare, pentru că în anii trecuţi inspectorii ANPC au descoperit caiete cu mai puţine file decât se prezenta, markere expirate, ghiozdane fără elemente de identificare ale producătorului şi uniforme fără etichete.

Recomandarea specialiştilor într-un astfel de caz este clară: părinţii să facă aceste cumpărături necesare pentru începerea şcolii doar în locuri autorizate, unde să primească bon.

Articolul continuă după reclamă

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰