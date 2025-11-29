Antena Meniu Search
S-au aprins luminiţele de Crăciun în Capitală. Şapte milioane de leduri împodobesc în acest an oraşul pe principalele bulevarde. Butonul a fost apăsat de fiul primarului interimar al Capitalei. Tot sâmbătăseară s-au deschis încă două târguri de Crăciun în Capitală: la Universitate şi în Piaţa Constituţiei.

de Andreea Milea

la 29.11.2025 , 20:21

Târgul de Crăciun din Piața Constituției a ajuns la 18-a ediţie. În jur de 2.000 de oameni au luat parte lainaugurarea târgului de anul acesta, chiar dacă a plouat.

Târgul se întinde în toată Piața Constituției, pe 20.000 de metri pătrați și este acoperit de o plasă imensă de lumini. Aici este şi cel mai înalt brad din țară. Acesta măsoară peste 30 de metri înălțime. Tot în târgul din Piaţa Constituţie se află şi o roată panoramică de 36 de metri înălțime și sania lui Moș Crășun.

Veştile sunt bune şi pentru gurmanzi. Peste 100 de comercianți le-au pregătit mâncăruri tradiționale.

Tot sâmbătă seară s-a deschis și târgul de la Universitate. Ambele vor rămâne ambele deschise timp de 30 de zile.

Andreea Milea
Andreea Milea Like

Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live.

