S-au aprins luminiţele de Crăciun în Capitală. Şapte milioane de leduri împodobesc în acest an oraşul pe principalele bulevarde. Butonul a fost apăsat de fiul primarului interimar al Capitalei. Tot sâmbătăseară s-au deschis încă două târguri de Crăciun în Capitală: la Universitate şi în Piaţa Constituţiei.
Târgul de Crăciun din Piața Constituției a ajuns la 18-a ediţie. În jur de 2.000 de oameni au luat parte lainaugurarea târgului de anul acesta, chiar dacă a plouat.
Târgul se întinde în toată Piața Constituției, pe 20.000 de metri pătrați și este acoperit de o plasă imensă de lumini. Aici este şi cel mai înalt brad din țară. Acesta măsoară peste 30 de metri înălțime. Tot în târgul din Piaţa Constituţie se află şi o roată panoramică de 36 de metri înălțime și sania lui Moș Crășun.
Veştile sunt bune şi pentru gurmanzi. Peste 100 de comercianți le-au pregătit mâncăruri tradiționale.
Tot sâmbătă seară s-a deschis și târgul de la Universitate. Ambele vor rămâne ambele deschise timp de 30 de zile.
