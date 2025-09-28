Antena Meniu Search


La doar 15 kilometri de Sovata, localitatea Mătrici s-a transformat, pentru câteva zile, într-un loc desprins din povești. Curajoşii şi pasionaţii de adrenalină au fost cu capul în nori la Festivalul Internațional al Baloanelor cu Aer Cald, un eveniment care a devenit deja tradiție în zonă. 

la 28.09.2025 , 20:22

19 baloane aduse din șase țări diferite au brăzdat cerul. Colorate și impunătoare, mingile uriaşe i-au purtat cu capul în nori pe curajoşi. Priveliştea a fost spectaculoasă. 

"Este o experienţă unică care trebuie experimentată pentru oricine în lumea asta. Să vedem şi noi priveriştea de sus. Te simţi liber, te simţi uşor şi plin de vise. Te simţi altfel, te simţi ca într-o poveste, te simţi ca într-o altă lume. Timpul se opreşte şi totul zboară în jurul tău", spun turiştii.

Festivalul e deja tradiţie pentru cei din zonă. Dar renumele i s-a dus şi peste hotare. "Foarte mulţi piloţi sunt doritori şi ar vrea să vină la noi din toată Europa fiindcă au auzit. Alegerea ca să vină cineva la noi este mult mult mai bună fiindcă aici au condiţii perfecte de zbor", a declarat Adrian Gherman, organizator. 

"Mulţi români pleacă în Cappadocia pentru zbor deşi noi avem o ţară mult mai verde decât Cappadocia, un peisaj mult mai frumos deasupra Transilvaniei", a declarat pilotul Arnold Pete

Cei care doresc să participe la o astfel de experienţă plătesc între 700 și 850 de lei de persoană, în funcție de zi și oră. Baloanele ancorate, pentru cei care vor să rămână cu picioarele mai aproape de pământ, sunt o variantă mai accesibilă, cu tarife între 60 și 120 de lei.

