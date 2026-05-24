Din solarii, direct în prăjituri. Căpșunile din Gorj își găsesc drumul în laboratoarele de cofetărie. Producătorii spun că anul acesta recolta este una bogată, iar fructele sunt căutate nu doar în piețe, ci și în afacerile locale care mizează pe gustul autentic al produselor românești.

Dulci, parfumate și culese în plin sezon, căpșunile românești au devenit ingredientul-vedetă în această perioadă. Producătorii pregătesc produsele pentru a le trimite în laboratoare şi în supermarketuri, nu numai în pieţe.

"Culegem 10-20 de kilograme. Ne-a ajutat și timpul, acum știți cum este, de plantă trebuie să ai grijă, să o cureți. Caserola aceasta este 10 lei, la o jumătate de kg, 20 de lei pe kg", a spus Nistorescu Vasile, producător.

"Sunăm și ne aduc de două-trei ori pe săptămână. Cum avem nevoie, vin și ne aduc în supermarket", a spus Larisa, reprezentant supermarket.

Articolul continuă după reclamă

Căpșunile nu mai ajung doar în piețe, ci direct din sere în cofetării. Producătorii se mândresc cu o recoltă bună anul acesta, iar cofetarii pregătesc deserturi cu fructe proaspete și delicioase.

Torturile decorate simplu, cu multe căpșuni proaspete și mai puțin zahăr, câștigă teren în fața deserturilor încărcate.

"Este un trend acum și am zis să folosim, că este tot sezonul căpșunilor, să le folosim în mai multe produse", a spus Raluca Lăpădat, reprezentantă cofetărie.

"Aroma lor, a căpșunilor, este unică, mirosul este unul foarte plăcut și intens. Folosim în cofetărie pentru prăjituri, torturi, tarte cu căpșuni", a spus Roxana, reprezentantă cofetărie.

Clienţii spun că aleg deserturile cu produse româneşti pentru că le amintesc de vacanțele la bunici și de grădinile copilăriei.

"La căpșune dacă pune toamna ceva, pe urmă rumegușul ăla e bio. Și mirosul și gustul e altceva decât cel care să fie injectat". "Sunt gustoase, parfumate, au alt gust". "Este cu totul altceva decât cele de import", au spus clienții.

În cofetării,deserturile cu căpșuni românești se vând cu prețuri între 14 și 25 de lei porția.

Laura Ilioiu Like Sunt o persoană curioasă, iar curiozitatea m-a împins mereu să descopăr lucruri noi, oameni diferiți și povești care merită spuse. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰