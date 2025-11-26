Punctul nevralgic al sectorului 6 este Prelungirea Ghencea, un cartier nou cu probleme vechi. Ca să scape de trafic locuitorii au încercat totul: de la proteste la mersul pe jos sau chiar mutarea în altă zonă. Dar lucările de modernizare tot nu se mai termină.

Este mijlocul zilei, iar şoseaua din sectorul 6 care merge uneşte Centura Bucureştiului cu Bulevardul Ghencea este complet blocată. Sunt şase kilometri care se parcurg uneori mai repede pe jos decât cu maşina.

"Din 2019 s-a început şi lărgirea străzii, dar uitaţi că au trecut 6 ani şi nici măcar jumătate nu s-a făcut, pentru că se lucrează foarte, foarte lent.", a declarat o doamnă.

Alessandra Stoicescu: Nu sunt bani? Care sunt motivele care vi se spun?

Doamna: Nu ni se spune. Ni se spune că sunt bani, proiectul merge, avansează.

Cum avansează, se vede cu ochiul liber.

Alessandra Stoicescu: Cum este zi de zi să staţi la coada aceasta?

Doamna: Foarte rău, din toate punctele de vedere. De multe ori plecăm de la Ghencea şi până aici putem să facem şi două ore.", a declarat un şofer STB.

Reporter: Cum circulaţi în fiecare zi prin această zonă?

"Cu răbdare. Mare răbdare. Trebuie să fii un pic de ardelean să-i zici: dă-i pace. De doi ani de zile se tot promite, se lărgeşte, se lărgeşte, dar nu se face nimic.", a adăugat un şofer.

"Ia uitaţi câţi oameni muncesc la ora 16:00, în plină zi de muncă. Noi suntem de la ora 14:00 aici. De la ora 14:00 nu mai e nimeni. Suntem impresionaţi. Vă daţi seama cât repede avansează lucrările. Nimeni care să muncească. Azi îi vezi, mâine nu îi mai vezi. Este ceva incredibil. Efectiv nu sunt organizaţi! Apare o groapă care nu e astupată, trotuarele dispar şi trăim cum putem. Este risc. Un risc pentru viaţa noastră, clar!", a menţionat o altă doamnă.

În zonă s-au ridicat tot mai multe ansambluri rezidenţiale, dar infrastructura nu a mai ţinut pasul.

Alessandra Stoicescu: Cât faceţi dacă vreţi să ajungeţi în oraş, în centru?

"Noi suntem cu numele o capitală europeană"

"Deci, de aici până în centru, în acest moment, la ora 16.00, cam o oră şi jumătate facem. O oră şi jumătate dus şi o oră şi jumătate întors. Mai mult la întors, că e blocaj total. Cred că cel puţin 2 ore, am văzut şi 2 ore şi jumătate pe pagina cartierul. Se plângeau cu copii luaţi de la grădiniţe şi şcoli că nu mai rezistă.", a adăugat o doamnă. "Noi suntem cu numele o capitală europeană. Ştim cu toţii, cei care am fost în Europa, că există trenuri metropolitane, că există transport, că există artere, că există tramvaie, tot feluri de lucruri. La noi, aici, în zona asta, nu este nimic."

Primăria a refăcut specificaţiile pentru anumite zone din Prelungirea Ghencea, după ce s-au depistat greşeli în proiectarea iniţială. Noua arteră ar trebui să aibă cale dublă de tramvai, două benzi de circulaţie pe sens, pistă de biciclete, trotuare şi spaţii verzi între acestea şi partea carosabilă. Mai e de aşteptat însă până va fi gata. Pe unele porţiuni mai trebuie relocate utilităţile înainte de lucrările efective.

Alessandra Stoicescu:Ce îi cerem candidatului din faţa noastră?

"Orice ar fi primar, noi am dori să vedem pe site ul primăriei graficul de lucrări şi graficul de plăţi pentru acest proiect de acum şi până când se va finaliza el. Cu tramvai şi parcarea park and ride. Nu mai acceptăm în fiecare lună să ni se spună da, am mai pus o ţeavă, am mai mişcat o piatră.", a adăugat doamna.

"Când sunt gata utilităţile? Că încă discutăm de utilităţi, că nu au rezolvat transferul utilităţilor. Când e gata lărgirea? Când e gata tramvaiul? Când e gata parcarea? Şi vreau să-şi asume şi periodic să iasă, cine va fi ales, şi să spună ce a făcut din toate aceastea. Adică nu doar să ne mintă frumos că suntem în campanie, după cum bine ştim, ci vreau un primar care să-şi asume."

