Video Casă cu mansardă înghiţită de flăcări în Olt. Incendiul ar fi fost cauzat de jarul căzut din sobă

Un incendiu violent a cuprins noaptea trecută o locuinţă din comuna Găneasa, Olt, după ce jarul ar fi căzut din sobă. Flăcările au mistuit mansarda de 200 de metri pătraţi şi o anexă, iar pompierii au luptat ore întregi pentru a împiedica extinderea focului, scrie Mediafax.

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 11:40

Pompierii Detașamentului Slatina și ai Stației Scornicești au intervenit în cursul nopții cu patru autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime și un echipaj SMURD, după ce un incendiu puternic a izbucnit la o casă din Găneasa. La sosirea echipajelor, mansarda locuinței, construită pe structură de lemn, și o anexă gospodărească ardeau generalizat.

Intervenția pentru stingerea flăcărilor și îndepărtarea efectelor negative a durat aproximativ patru ore.

În incendiu au ars mansarda pe o suprafață de circa 200 de metri pătrați, împreună cu bunurile din interior, o anexă de aproximativ 30 de metri pătrați, iar o cameră de la parterul casei a fost afectată pe o suprafață de aproape 10 metri pătrați.

Cauza probabilă a incendiului a fost jarul căzut din sobă, spun pompierii.

Aceștia reamintesc populației importanța întreținerii corespunzătoare a mijloacelor de încălzire și a supravegherii atente a sobelor, precum și necesitatea evacuării cenușei doar după stingerea completă a resturilor de jar, pentru prevenirea unor tragedii similare.

