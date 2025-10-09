Căsătoriile forțate ar putea fi pedepsite cu ani grei de închisoare. Buzoianu: Libertatea nu e negociabilă

Căsătoriile forțate ar putea fi pedepsite cu închisoarea între 3 şi 7 ani, conform unui proiect de lege iniţiat de ministra Mediului, Diana Buzoianu, care este şi deputată USR.

Proiectul de lege propune modificarea Codului penal în sensul introducerii infracţiunii de căsătorie/convieţuire forţată, conform unui comunicat transmis de Uniunea Salvaţi România.

"Căsătoriile forţate trebuie sancţionate cu închisoarea! Libertatea fetelor şi femeilor nu este negociabilă. Am iniţiat şi depus în Parlament un proiect de lege prin care sunt definite căsătoria şi convieţuirea forţată şi sunt sancţionate cu închisoarea între 3 şi 7 ani. Proiectul e iniţiat alături de E-Romnija, Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei, ELiberare, Cado, Transcena, Grado, Centrul FILIA, Reţeaua VIF, Pirita Children, Asociaţia Moaşelor din România şi de parlamentarii Petre Florin Manole şi Corina Ene. România are o datorie uriaşă să devină o ţară sigură pentru toate femeile şi fetele", a declarat Diana Buzoianu.

Astfel, ar urma să devină infracţiune determinarea unei persoane majore sau a unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani la încheierea unei căsătorii sau la stabilirea unei relaţii asemănătoare aceleia dintre soţi, dacă fapta a fost săvârşită:

prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate;

profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa;

profitând de starea de vulnerabilitate vădită a victimei, cauzată de vârstă, boală, dizabilitate fizică sau psihică ori o situaţie de dependenţă;

prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimţământului persoanei care are autoritate asupra victimei;

prin obţinerea în mod fraudulos a avizelor, încuviinţărilor sau autorizării cerute de lege.

Fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 3 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

În ce condiţii va creşte pedeapsa

Cu aceeaşi pedeapsă va fi sancţionată şi ademenirea unei persoane majore sau a unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani pe teritoriul unui alt stat decât cel în care îşi are reşedinţa, cu scopul de a forţa victima să se căsătorească sau să stabilească o relaţie asemănătoare aceleia dintre soţi.

Limita maximă a pedepsei se va majora dacă faptele sunt comise în anumite circumstanţe, precum folosirea unei arme, administrarea de alcool sau orice alte substanţe ce afectează discernământul ori dacă victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului, este membru de familie al făptuitorului ori locuieşte cu acesta, conform comunicatului.

De asemenea, proiectul introduce ca infracţiune fapta de a determina un minor cu vârsta mai mică de 16 ani la stabilirea unei relaţii asemănătoare aceleia dintre soţi sau înlesnirea acestei relaţii.

"În cazul minorilor care nu au împlinit 16 ani, închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă riscă şi persoanele care realizează servicii similare celor care se oferă pentru sărbătorirea căsătoriilor legale sau a logodnelor, precum oficierea unor slujbe religioase sau a oricăror tipuri de ceremonii sau ritualuri, organizarea de mese festive sau alte tipuri de petreceri, oferirea vestimentaţiei specifice nunţii sau logodnei, fotografierea sau înregistrarea video în această vestimentaţie, transportul şi cazarea minorilor îmbrăcaţi în această vestimentaţie", transmite USR.

Proiectul propune şi modificarea Legii audiovizualului, în sensul introducerii obligaţiei pentru posturile tv şi de radio de a difuza, în intervalul orar 18:00 - 22:00 (cu excepţia programelor dedicate copiilor), la sfârşitul calupurilor publicitare, a unor mesaje de avertizare cu privire la noile infracţiuni.

