Oamenii dintr-un cartier de la marginea Clujului nu mai au liniște. Zi de zi, casele lor se zguduie ca la un cutremur, pereții crapă, iar tavanele cedează bucată cu bucată. Totul se întâmplă din cauza şoferilor de TIR şi camioane care vor să scurteze traseul. Vehiculele grele ajung pe interzis, spre disperarea oamenilor care privesc neputincioşi cum pereţii se crapă tot mai mult. În semn de revoltă au protestat pentru ca autorităţile să găsească o soluţie rapid. Până la o soluţie definitivă, primăria a suplimentat echipajele de poliţie care vor sta în zonă pentru a-i amenda pe şoferii care încalcă legea.

De câteva luni, oamenii dintr-un cartier de la marginea Clujului nu mai au linişte. Casele se zguduie ca la cutremur, din cauza TIR-urilor şi camioanelor care trec zilnic pe strada lor. În pereţi au început să apară crăpături de câţiva centimetri, iar tavanele cedează rând pe rând.

Case zguduite zilnic de camioane

"Candelabrul ăla şi patul de multe ori aşa fac (n.red. arată cum tremură). Şi e distanţă de la şosea până aici. Şi automat trepidează patul cu tine. Şi nu sunt uşor şi îl simt că vibrează", a povestit un locatar.

Sabina şi-a renovat casa anul trecut. Nu a apucat să se bucure prea mult de noua schimbare, pentru că varul a început să sară de pe pereţii fisuraţi.

"Uite, începe să crape pe acolo. Şi inclusiv aici în cameră. Uite! Şi sunt făcute anul trecut", a adăugat femeia.

Reporter: Cum se simte când trece un camion pe aici?

Sabina, localnică: Foarte urât, foarte urât, totul, totul trepidează, se simt aşa vibraţii, mai ales că suntem aşa aproape de stradă. Efectiv ne distrug casa, ne distrug.

"Bum, bum. Şi noaptea, trepidezi în pat. Eu am făcut multe sesizări şi am chemat, dar m-am plictisit", a transmis un alt localnic.

Oamenii au ieșit în stradă, disperați că nu se iau măsuri

Revoltaţi că nu se găsesc soluţii, oamenii au ieşit în stradă să îşi strige nemulţumirea.

"Avem rate la casă, ne-am mutat să fim în linişte şi avem… numai linişte nu", a precizat o persoană.

Deşi au interdicţie să treacă pe cele două străzi, şoferii încalcă legea ca să scurteze drumul.

Primăria promite controale și sancțiuni

"Ne pun oamenii în cap, pentru că, repet, firmele de balast, şoferii lor nu respectă legea în Cluj-Napoca. Îşi bat joc de oameni, afectează casele, afectează calitatea vieţii. Am rugat pe şeful poliţiei municipiului să constituie, împreună cu Poliţia Locală, echipe mixte care să fie zilnic prezente acolo şi să aplice sancţiuni, mergând până la ridicarea permisului, pe lângă amenda contravenţională", a declarat Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Amenda în astfel de cazuri ajunge până la 2.900 lei şi trei puncte penalizare.

