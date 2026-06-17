Un bărbat de 24 de ani angajat al unei săli de jocuri din București a fost reținut de polițiști după ce a reclamat în mod fals că ar fi fost agresat și tâlhărit. Ancheta a arătat că tânărul și-ar fi însușit bani din încasări, ar fi oferit sume de bani unor persoane sub formă de "împrumut" și și-ar fi provocat singur o rană pentru a-și susține varianta inițială.

Casier al unei săli de jocuri din Bucureşti, reţinut după ce a reclamat că a fost tâlhărit de doi bărbaţi - Shutterstock

Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţişti de la Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 4 au reţinut, miercuri, un bărbat în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru delapidare şi inducere în eroare a organelor judiciare, scrie News.ro

"Din datele şi probele administrate în cauză a reieşit presupunerea rezonabilă că, la data de 13 mai 2026, acesta ar fi indus în eroare organele judiciare, sesizând faptul că, în data de 12 mai 2026, în timp ce îşi desfăşura activitatea în calitate de casier al unei săli de jocuri, ar fi fost agresat fizic de către un bărbat, care l-ar fi tăiat la nivelul abdomenului cu un obiect tăietor-înţepător, în timp ce un al doilea bărbat l-ar fi ameninţat şi i-ar fi solicitat suma de 1.500 de lei. Pe fondul stării de temere create, acesta ar fi înmânat celor doi suma de bani solicitată", au transmis poliţiştii.

În urma sesizării, a fost declanşată o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat şi a fi identificate persoanele implicate.

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"În urma cercetărilor efectuate şi a administrării probatoriului, a rezultat faptul că bărbatul, în calitate de casier al respectivei săli de jocuri, ar fi înmânat de bunăvoie suma de 1.500 de lei unor bărbaţi, sub formă de împrumut, şi totodată, şi-ar fi însuşit suma de 1.000 de lei provenită din încasările societăţii comerciale. De asemenea, ulterior, acesta şi-ar fi provocat o rană superficială cu un obiect tăietor-înţepător, după care ar fi părăsit incinta societăţii, în scopul susţinerii situaţiei reclamate autorităţilor. Activităţile investigative desfăşurate cu operativitate de către poliţişti au condus la clarificarea împrejurărilor reale în care s-au produs faptele sesizate, stabilindu-se că aspectele reclamate iniţial nu se confirmă", au explicat anchetatorii.

Bărbatul reţinut urmează a fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere legală.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Imvestigaţii Criminale Sector 4 continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru delapidare şi inducerea în eroare a organelor judiciare.