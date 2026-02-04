Castel abandonat din Bihor, scos la vânzare pentru un milion de euro. Poartă cu el un blestem

Un cunoscut castel de vânătoare din Bihor este scos la vânzare pentru suma de un milion de lei, potrivit unui anunț publicat de o agenție imobiliară. Aflat pe Lista Monumentelor Istorice din anul 2015 a Ministerului Culturii, despre Castelul Zichy se spune că ascunde un blestem. Nici un moștenitor nu a apucat să se bucure de el.

Imobilul, înconjurat arbori seculari, este situat lângă DN1, în localitatea Gheghie, comuna Aușeu. Proprietatea se întinde pe aproximativ 10 hectare și include un corp principal cu o suprafață de circa 1.000 de metri pătrați, mai multe clădiri anexe și un parc.

"Castelul se află pe o proprietate de 10 hectare și include un corp principal de 1.000 mp, o șură, o poartă, două apartamente și o biserică din lemn din secolul 15, acum muzeu. Domeniul include un parc pitoresc și o livadă de castani. Situat în județul Bihor, aproape de Munții Apuseni, proprietatea este ușor accesibilă cu mașina și elicopterul, având aeroporturi în Oradea și Cluj-Napoca în apropiere. Această proprietate unică oferă potențialul pentru o destinație de lux sau un refugiu turistic”, se arată în descrierea anunțului publicat pe OLX, însă fără a preciza limpede dacă și terenul și celelalte acareturi sunt incluse în ofertă.

Istoria unui castel blestemat

Potrivit ebihoreanul, castelul a fost construit în 1860 de groful Zichy Domokos, fost episcop de Veszprém, refugiat în Transilvania după Revoluția de la 1848 și executarea fratelui său, Jenő. În 1904, clădirea a fost transformată în castel de vânătoare de nepotul său, Zichy Ödön, căsătorit cu Bethlen Gabriella, descendentă a cancelarului Bethlen Farkas. După Primul Război Mondial, familia Zichy a fost nevoită să vândă domeniul, iar în 1918 noul proprietar a devenit boierul Gheorghe Mateescu. Soarta familiei a fost una tragică pentru că unul dintre fii a murit de leucemie, iar celălalt după prizonieratul din Siberia. Mateescu a murit în 1952, iar castelul a fost naționalizat, golit de mobilier și transformat, din 1950, în sanatoriu TBC, funcție pe care a avut-o până în toamna anului 2006.

Clădirea a rămas nefolosită de atunci, iar în prezent este în paragină. După moartea boierului Gheorghe Mateescu, în 1952, averea a rămas celei de-a doua soții, Victoria. La decesul acesteia, în 1992, bunurile au fost lăsate prin testament nepotului Clitus Radu, din București, care o îngrijise la bătrânețe. Ulterior, succesiunea a fost contestată, iar castelul a făcut obiectul mai multor procese.

