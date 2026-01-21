Nunţile anului 2026 se ţin în grădini spectaculoase, recreate de stilişti atât afară, cât şi în restaurante sau săli de petrecere. Se poartă ţinute fluide, elegante, iar culorile marelui eveniment sunt în acest an alb şi verde. Şi coafurile se adaptează trendului: par simple, dar sunt extrem de elaborate!

În 2026, miresele coboară direct de pe podium. Specialiştii s-au străduit să creeze lookul perfect pentru marele eveniment.

Ce look-uri vor miresele în ziua cea mare

"Coafuri foarte lipite de cap, pe sleek, wet look, cuvinte cheie, foarte lucios, [...] Avem şi coafuri cu păr desfăcut şi păr desprins. Dacă vrem o coafură cu volum […] putem să ne ducem pe o coafură cu tendinţe retro din anii ’90, acele volume exagerate şi cu bucle un pic dezordonate", a explicat hairstylistul Adrian Perjovski.

Articolul continuă după reclamă

"Nu mai vezi sprâncene foarte stridente, nu mai vezi conturare, blushul este inima lookului. Acesta nu se mai aplică doar pe pomeţi, ci se aplică şi pe pleoapă [...] vedem buzele naturale, dar un pic mai bine conturate", a spus make-up artista Dana Petrina.

"Avem corsetărie vizibilă, [...] cu efect care strânge, ne ajută. Avem fuste suprapuse. [...] Anul acesta, ne bazăm mai mult pe materiale fluide, materiale de calitate care urmăresc linia corpului. […] Se bazează totul pe structuri, pe diferite tăieturi”, a explicat designerul vestimentar Andreea Veneciuc.

Decorul, spectaculos şi cât mai extravagant

Şi pentru decor, stiliştii au venit cu idei extravagante şi spectaculoase.

"Anul acesta se poartă şi buchetele de mireasă diferite. Cum ar fi acesta, din strelizia, supranumită şi pasărea paradisului. Sau lumânările, direct integrate în masă", a explicat reporterul Observator Ingrid Tîrziu.

"Masa ţine şi loc de sfeşnic. [...] Aici avem un aranjament în mişcare. [...] Foarte mult verde. Putem avea nunţi într-o singură nuanţă şi cu un singur tip de flori. […] Decât să cumpărăm 300 de trandafiri, mai bine cumpărăm 1000 de jerbera şi creăm o zonă foarte frumoasă din flori simple", a explicat floristul Nicu Bocancea.

"Restrângem spaţiul şi atunci ne putem bucura într-un cadru restrâns de armonie şi creăm aceşti pereţi falşi care sunt din structură metalică şi foarte multe lumânări"

Micro-nunţile, cel mai nou trend în 2026

În acest an, mirii îşi adaptează bugetul pentru vremurile de austeritate. Alţii însă vor micro-nunţi pentru un impact cât mai mare.

"Se poartă nunţile mai intime, cu un număr mai mic de persoane. [...] Se visează de către mirese nunţile în exterior şi aici un wedding planner vine să găsească un back-up, nu ne jucăm cu vremea. Se pune accent pe momentele de suflet [...] şi aici mamele intră în centrul atenţiei", a spus wedding planner-ul Ivona Nenu.

Specialiştii mizează şi pe experienţe personalizate pentru a oferi un moment memorabil atât mirilor, cât şi invitaţilor.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰