După o zi lungă de muncă, cu toţii vrem să ne relaxăm. Şi încercăm să găsim tot felul de metode, care să ne facă să uităm de cele 8 ore de muncă. Tot mai mulţi aleg, acum, antrenamentele în sălile de escaladă. Iar satisfacția nu vine neapărat din înălțime, ci din reușita unui traseu dificil, dus până la capăt.

Pereții înclinați, nivelul de dificultate și dorinţa de a ajunge cât mai sus transformă fiecare sesiune de escaladă într-un test de echilibru, concentrare și rezistență. Pentru mulţi a devenit chiar activitatea preferată după ore întregi petrecute la job.

"Îmi place pur şi simplu să mă caţăr şi am început acest sport acum vreo 5 ani. Stau toată ziua la birou şi atunci mă ajută să îmi întind un pic muşchii", a spus un client.

"Dacă ar fi după mine aş veni zilnic sincer", a afirmat un alt client.

Comunitatea şi relaţiile care se sudează între membrii ei, acestea sunt două dintre cele mai frumoase lucruri pe care le presupune experienţa într-o astfel de sală de escaladă.

Echipamentul pentru această activitate e la îndemâna oricui - haine lejere, espadrile speciale și puțin praf de magneziu, folosit pentru o aderență mai bună pe prizele din perete.

"E un sport care îţi dezvoltă nişte abilităţi şi chiar nişte abilităţi atât pe parte de fizic, cât şi pe parte emoţională şi psihică", a spus Alexandru Păun, instructor.

Traseele sunt şi ele diferite, în funcţie de experienţă şi curaj. Cele de mică înălțime, dar foarte intense, cunoscute sub numele de bouldering, se parcurg fără asigurare, iar eventualele căzături sunt amortizate de saltele. Pentru traseele de până la zece metri, sportivii urcă doar asigurați în coardă, cu ajutorul unui partener.

"Suprafaţa căţărabilă vreo 300 de m, număr de trasee...la boulder, cam 80 de trasee. Schimbăm săptămânal aproximativ 20. La escaladă vreo 40 de trasee", a afirmat Bogdan Rus, administrator de sală.

Accesul într-o astfel de sală de escaladă costă 65 de lei pentru adulți și 55 de lei pentru copii.

