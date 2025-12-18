Când punem cadourile pentru copii sub brad, important e să alegem jucării potrivite vârstei, care nu suprastimulează, dar nici nu limitează curiozitatea. Nu tot ce e scump e util, și nu tot ce e colorat e educativ. Psihologii vin cu câteva sfaturi utile în această perioadă.

Alina Niţu, psiholog clinician şi psihoterapeut: Este bine să ne limităm în multitudinea de jucării pe care vrem să le cumpărăm celor mici și să ne concetrăm mai mult pe bucuria Crăciunuli, pe ideea de joc, pe fericire. Este important să ținem cont de siguranța copiilor și să luăm jucării care sunt potrivite pentru ei, adaptate vârstei, nevoilor și cerințelor lor.

E bine să citim înainte celebra scrisoare către Moș Crăciun și dacă sunt lucruri, pe care nu le considerăm potrivite pentru ei, atunci putem să le explicăm de ce nu le luăm, dar să ne adaptăm și pasiunilor și plăcerilor celor mici. E bine să nu fie jucării care excită foarte mult creierul copilului sau ochii acestora, e bine să ne adaptăm la sănătatea lor. Din dorința de a le face plac, uneori tindem să exagerăm. (...) Asta nu înseamnă că nu trebuie să le mai cumpărăm jucării, dar stimularea creativității este deosebit de importantă.

Putem să îi lăsăm pe copii să împrăștie jucăriile în toată casa. Poate fi și util să îi învătăm ce este ordinea, curățenia și să aibă și ei ideea că pot să se joace, dar la final să facem și curățenie, ca o responsabilitate.

