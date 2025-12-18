200 de copii născuţi prematur au murit, în ultimii cinci ani, fie pentru că nu s-a găsit un loc liber pentru ei, fie pentru că nu s-au găsit medici ori bani care să permită o intervenţie salvatoare. Din cinci copii care aşteaptă un loc la Terapie Intensivă, pe listele de aşteptare, doar unul este salvat.

Câteodată însă, se întâmplă şi miracole. Ele poartă numele unor medici, cum sunt cei de la Marie Curie. Acum, înainte de Crăciun, ne-au povestit despre trei copii care au fost salvaţi cu eforturi supraomeneşti. Şi nu fac asta pentru recunoaştere, ci ca să tragă un semnal de alarmă: sistemul medical nu reușește să ofere suficientă îngrijire pentru copiii aflați în stare critică.

Georgiana a născut, prematur, tripleţi. S-a întâmplat la un spital privat, dar a ajuns cu ei, la Marie Curie, sperând într-o minune. Cei trei fraţi erau atât de mici, încât încăpeau în palmele unui medic. Eva nu a supravieţuit.

Fraţii Evei au acum 10 ani şi sunt perfect sănătoşi, datorită medicilor care au făcut eforturi supraomeneşti, zbătându-se într-un sistem care nu-i ajută cu nimic. Unul dintre ai a fost salvat printr-o intervenţie de un milion de euro.

Medicii spun însă că aceste miracole nu ar trebui să depindă de noroc, de donații sau de faptul că s-a eliberat un loc. Acesta este și cazul Monei. Pentru copilul ei s-a găsit un loc la Terapie Intensivă după trei zile de aşteptare chinuitoare.

În acest moment, secția de Terapie Intensiva este plină: 27 de copii internați. Pe lista de așteptare sunt alte nouă cereri.

Medicii de la Marie Curie aleg să vorbească acum, înainte de Crăciun, nu pentru a cere aplauze, ci pentru a atrage atenția asupra unor probleme cronice: prea puține locuri pentru copii, prea puțini medici specializați și o finanțare care nu ține pasul cu nevoile reale. O nouă secție de terapie intensivă urmează să fie deschisă, cu mai multe locuri pentru pacienți.

Secția nouă, pentru care a început construcţia, va avea 46 de locuri, farmacie proprie şi sală operatorie, dar pentru ca lucrările să continue, este nevoie de cel puțin 500.000 de euro în plus.

Din cinci copii care se află pe lista de aşteptare la secţiile de terapie intensivă, doar unul este salvat.

