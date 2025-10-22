Doar câteva zile ne mai despart de momentul istoric al sfinţirii picturii Catedralei Nationale. Pregătirile sunt în toi pe şantier, iar invitaţii oficiali din toată lumea sosesc deja, rând pe rând, în Capitală. Doar 2.500 de persoane vor avea privilegiul să asiste duminică la slujba din interior oficiată de Prefericitul Daniel alături de Patriarhul Ecumenic Bartomoleu I al Constantinopolului. Pelerinii care nu au invitaţie se vor putea aşeza la rând să vadă cum arată catedrala în interior abia după ora 20:00.

Lucrările de pe şantierul din 13 septembrie sunt aproape gata. Duminică, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, împreună cu Preafericitul Patriarh Daniel al României vor oficia slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale.

La interior şi exterior se lucrează acum la ultimele detalii. 2.500 de scaune sunt pregătite pentru invitaţi. 8.000 de credincioşi vor rămâne afară, pe esplanada din faţa Catedralei, în grupuri organizate care vin din eparhiile din toată ţara.

Autorităţile au venit şi cu recomandări pentru pelerini:

Credincioşii se vor putea închina în sfantul altar şi în zilele următoare, până pe 31 octombrie inclusiv, când vor putea vizita cel mai mare lăcaş de cult ortodox din lume.

Dorinţa de construcţie a unei catedrale datează din vremea lui Carol I, iar la mai bine de un secol distanţă, a fost pusă şi piatra de temelie a acestui edificiu. Catedrala Mântuirii Neamului are 126 de metri lungime, 67 metri lăţime și o înălțime de 127 de metri.

Iconostasul a intrat în Cartea Recordurilor, iar tehnica de mozaic care acoperă 25.000 de metri pătraţi la interior este una spectaculoasă.

