Sute de români au mers astăzi la Catedrala Naţională unde a avut loc slujba de Te Deum, în semn de recunoştinţă pentru libertatea şi unitatea neamului românesc. Credincioşii au venit să se roage la racla cu moaştele Sfântului Andrei, ocrotitorul României. Mâine e ultima zi în care Catedrala rămâne deschisă pentru vizitare.

Credincioşii care au venit la Catedrala Naţională să se închine la raclă Sfântului Andrei tot pentru ţara s-au rugat.

Enoriaş: Este cel mai important să fim recunoscători, să mulţumim pentru că cei care au fost înaintea noastră au sacrificat foarte mult. Au clădit o țară pe care noi trebuie să o prețuim, și trebuie să ne arătăm recunoștință față de Dumnezeu.

Reporter: La paradă nu mergeți?

Articolul continuă după reclamă

Enoriaş: Am fost în alți ani anul acesta am decis că e mai bne să ne rugăm pentru binele țării și pentru binele nostru al tuturor.

Reporter: Va văd emoționată.

Enoriaş: Da, sunt, pentru că într-adevăr e foarte important ce se întâmplă în țară și e important să fim uniți.

Preasfinţitul Paisie Sinaitul împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi au săvârşit Te deum. Credincioşii au ocupat scaunele din interor în ordinea venirii. Chiar şi aşa, au fost mai puţini credinciosi decat alta data

Enoriaş: La mulți ani, în primul rând, am spus să ieșim și noi undeva și să vedem pentru prima dată nouă Catedrala.

Reporter: Cum vi se pare Catedrala?

Enoriaş: Este foarte frumoasă, însă a costat foarte mulți bani.

Reporter: Prea mulți?

Enoriaş: Da. Foarte mulți bani. Erau alte priorități față de ce avem noi aici.

Catedrala Națională va rămâne deschisă și marți spre vizitare între orele 11 și 19. În perioada 3-23 decembrie pentru a continuă lucrările interioare. Se va redeschide pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

Va fi cea mai lungă perioadă în care credincioşii vor putea vizita cel mai mare lăcăş de cult ortodox din lume. Până pe 8 ianuarie 2026.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰