Lucrările din interiorul Catedralei Naţionale vor fi reluate de săptămâna viitoare. Specialiştii în tehnica mozaicului se întorc pe şantier. Mai au de realizat aproape 30 la sută din întregul proiect. Vor începe în pronaos, cu Sfintele cuvioase românce, care vor fi canonizate anul viitor. Urmează portretele Arhanghelilor Mihail şi Gavril care sunt expuse de astăzi alături de alte lucrări şi schiţe la Palatul Patriarhal.

8 mii de metri pătraţi au mai rămas de acoperit cu mozaic, în cel mai mare edificiu bisericesc din ţara noastră. Adică peste 800 de milioane de tesere colorate din Murano şi Carrara, în 40 de nuanţe diferite, care se vor îmbrăţişa, rând pe rând, pe pereţii Catedralei, în următorii doi ani, estimează artiştii.

Fragmente autentice de mozaic, schiţe, dar şi lucrări care sunt gata şi urmează să fie montate sunt expuse într-o prezentare specială la Palatul Patriarhiei.

"Aici sunt detalii cu Sfânta Împărăteasă Ecaterina, aici este Sfântul Arhanghel Mihail, care va fi în rândul sfinţilor în picioare, şi sunt expuși pentru a vedea textura mozaicului şi scara la care ei sunt reprezentaţi în Catedrală. Sunt 10 mii de pietricele pe metru pătrat, un sfânt are cam 5 metri 40 înălţime", a spus Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de mozaic.

Articolul continuă după reclamă

200 de pictori şi artizani lucrează de ani buni în atelier pentru fiecare detaliu. Florin a realizat peste 100 de portrete ale sfinţilor din Catedrală, iar la arhanghelul gavril a lucrat acum aproape 3 saptamani.

"La portrete, cel mai dificil sunt ochii, din pricina faptului că acolo încercăm să redăm ceva mai mult: pe de o parte emoţia, pe de altă parte ceea ce transmite efectiv imaginea. Este un edificiu reprezentativ pentru această generaţie. Pentru mine a fost o oportunitate", a spus Florin Rotari, pictor.

Mozaicul creează o lumină mistică şi aduce un efect de girotondo în spaţiul bisericesc. Dincolo de estetică, este o mărturie a unei lucrări care dăinuie în timp. Rezistă la uzură şi umezeală, e uşor de curăţat şi restaurat.

"Când ne deplasăm în interiorul Catedralei, în funcţie de momentul zilei, lumina îşi schimbă reflexia şi capătă un dinamism specific mozaicului. Este cea mai vie; sfinţii capătă un anumit dinamism când lumina este reflectată pe suprafaţa pereţilor, cum spuneau bizantinii: ei vedeau în aceste străluciri ale teserelor de mozaic efectul şi harul Duhului Sfânt", a mai spus Daniel Codrescu.

"Fiecare lucrare din această expoziţie este montată din mai multe segmente. De exemplu, episcopul Iacob are patru piese, care vor fi demontate şi transportate la Catedrala Naţională. Acolo sunt lipite, în oglindă, pe perete", a transmis Mădălina Iacob, reporter Observator.

Expoziţia de la Patriarhie este deschisă până după sărbătorile de iarnă, când aceste piese vor fi asamblate în Catedrala Naţională.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Plătiţi în rate poliţele RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰