În Suceava, ploile torenţiale au rupt un pod abia peticit după inundaţiile din vară și au lăsat, din nou, oameni izolați. Iar pericolul nu a trecut: e cod galben de inundaţii până în noaptea aceasta pe râuri din 12 judeţe. În Vrancea, de frica viiturii, autoritățile au început să evacueze deja localnici din mai multe sate.

În Doroteia, câteva ore de ploi torențiale au fost suficiente pentru ca râul Suha să se umfle și să distrugă cea mai rapidă cale de acces spre oraşul Frasin.

"Nu avem pe unde trece. Apa mare, pod rupt, toate, ce să facem. Asta e natura, ce putem să facem", explică un bărbat.

"Podul ăsta iar s-a rupt, puntea iar e ruptă, uitaţi acolo... suntem ca în Evul Mediu, nimic nu avem", explică o femeie.

Puntea din lemn a fost ridicată după ce podul de beton a fost distrus anul trecut de viiturile din vară. 800 de familii depind de acest drum.

"Circulaţia a fost închisă în această zonă. Poliţiştii sunt în teren şi monitorizează situaţia. Oamenii din Doroteia trebuie să facă un ocol de câţiva kilometri pentru a ajunge la drumul principal", explică Angela Bertea, reporter Observator.

"Orice ploaie care vine mai mare, ne va afecta şi nu vom putea trece pe el, indiferent cât îl vom repara", explică Marinel Bălan, primar oraș Frasin.

Probleme sunt și în Ostra, la 16 km distanță: același râu a spulberat două poduri.

"10 persoane dintr-un cătun din localitatea Ostra au rămas izolate, după ce podul provizoriu a fost afectat de ploi. Sunt inclusiv 3 copii, care ar trebui să treacă pe aici pentru a ajunge la şcoală", explică Angela Bertea, reporter Observator.

Abia spre seară, după intervenţiile autorităţilor, circulaţia s-a reluat pe ambele poduri.

"Constructorul s-a prezentat de urgenţă, au început lucrările. Până ce apele vor reduce din debit problema noastră rămâne zona Târnicioara care a fost grav afectată anul trecut de inundaţii şi oamenii sunt speriaţi", a declarat Ioan Oros, primar Ostra.

"Podul care leagă localităţiile Stupicani de Ostra a intrat în repareţie acum aproximativ 2 săptămâni. Întrucât la acest pod nu a fost afectată structura de rezistenţă, împreună cu constructorul, s-a luat decizia reluării circulaţiei pe acest pod", a declarat Traian Andronache, prefect județ Suceava.

Până la miezul nopţii e pericol de inundaţii pe mai multe râuri din 12 judeţe.

