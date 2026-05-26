Video Incendiu violent la o mănăstire de maici din Suceava. Chiliile, la un pas să fie cuprinse de flăcări
Au fost clipe de coşmar luni seară la o mănăstire de maici din judeţul Suceava. Un incendiu violent a izbucnit la o magazie de lemne, iar flăcările au cuprins rapid încăperea.
Focul amenința să se extindă la adăpostul de animale, depozitul de furaje, dar și clădirea cu chilii.
"La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la o anexă (magazie de lemne), cu pericol de propagare la alte anexe (adăpost de animale și depozit de furaje), dar și la o clădire cu destinație de chilii. În urma incendiului au ars circa 50 de metri cubi de material lemnos depozitat în anexă. Preventiv, din adăpostul de animale au fost evacuate 8 bovine și 5 suine. Datorită intervenției pompierilor au fost salvate celelalte anexe din proximitate, precum și clădirea cu destinație de chilii", a transmis ISU Suceava.
Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie rănit. Cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit electric.
