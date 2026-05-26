Video Incendiu violent la o mănăstire de maici din Suceava. Chiliile, la un pas să fie cuprinse de flăcări

Au fost clipe de coşmar luni seară la o mănăstire de maici din judeţul Suceava. Un incendiu violent a izbucnit la o magazie de lemne, iar flăcările au cuprins rapid încăperea.

de Angela Bertea

la 26.05.2026 , 09:21
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Focul amenința să se extindă la adăpostul de animale, depozitul de furaje, dar și clădirea cu chilii. 

"La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la o anexă (magazie de lemne), cu pericol de propagare la alte anexe (adăpost de animale și depozit de furaje), dar și la o clădire cu destinație de chilii. În urma incendiului au ars circa 50 de metri cubi de material lemnos depozitat în anexă. Preventiv, din adăpostul de animale au fost evacuate 8 bovine și 5 suine. Datorită intervenției pompierilor au fost salvate celelalte anexe din proximitate, precum și clădirea cu destinație de chilii", a transmis ISU Suceava.

Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie rănit.  Cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit electric.

Articolul continuă după reclamă
Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

incendiu manastire suceava
Înapoi la Homepage
„Câți copii ai?” Răspunsul surpriză dat de Valentina Pelinel. Ce a putut spune soția lui Cristi Borcea
„Câți copii ai?” Răspunsul surpriză dat de Valentina Pelinel. Ce a putut spune soția lui Cristi Borcea
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Gigi Becali, reacție în forță după ce Mihai Rotaru a vorbit despre „becalizarea” României! „Eu sunt împărat, el e invidios și răutăcios! El nu rotarizează nici Oltenia”
Gigi Becali, reacție în forță după ce Mihai Rotaru a vorbit despre „becalizarea” României! „Eu sunt împărat, el e invidios și răutăcios! El nu rotarizează nici Oltenia”
Au tot plantat copaci în Sahara și au eșuat. Apoi au eliberat 500 de țestoase, iar deșertul a înverzit, vizibil chiar și din satelit
Au tot plantat copaci în Sahara și au eșuat. Apoi au eliberat 500 de țestoase, iar deșertul a înverzit, vizibil chiar și din satelit
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Plecaţi în vacanţă de Rusalii?
Observator » Evenimente » Incendiu violent la o mănăstire de maici din Suceava. Chiliile, la un pas să fie cuprinse de flăcări
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.