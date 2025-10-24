2.7 milioane de euro - aceasta este suma medie pe care autoritățile vor să o investească în reabilitarea a zece troiţe din centrul vechi al municipiului Brașov. Primăria spune că e nevoie de atât de mulți bani pentru că vrea să facă o lucrare complexă de restaurare și să repare inclusiv spațiile din jurul crucilor din lemn.

270 de mii de euro - atât costă reabilitarea unei singure troiţe din Șcheii Brașovului. Sunt cruci din lemn sau din piatră, adăpostite în construcții cu pereții pictați, ridicate în intersecții ori în alte zone intens circulate.

"Zece din troițe sunt incluse în acest program de restaurare.Toate sunt in cartierul Schei si cea mai cunoscută este troița căpitanului Ilie Birț, de aici in Piata Unirii. A fost construită în 1748 și este clasificată drept monument istoric", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

Pentru zece troiţe, primăria este dispusă să plătească aproape trei milioane de euro.

"Cred că ar trebui să fie alte fonduri pentru altceva prioritar în România. Spitale, sunt alte priorităţi. E mult totuşi 270 de mii de euro", a spus o localnică.

Potrivit autorităților, costurile sunt justificate. Restaurarea se face prin tehnici tradiționale, timpii de execuție sunt mari, Iar accesul pe șantier, cu materialele necesare, este dificil.

"Etapa asta, pe care o vedeți la nivelul sfinților în picioare, probabil și a draperiei și este o etapă de refacere pe bolți, etapă de refacere care presupune niște reparații. Sunt lucrări foarte complexe de restaurare a picturii. Nu e o suprafață foarte mare, dar e de o complexitate fantastică", a afirmat Augustin Dumitrescu, specialist restaurator.

"Aducem troița la acea stare la care era în momentul în care a fost construită. Lucrările presupun foarte mare atenție. La o parte dintre ele nu înseamnă doar restaurarea troiței, ci și amenajarea unui mini parc, în jurul troiței", a declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Brașov.

Peste 60 de troițe sunt, în total, în Șcheii Brașovului. Banii vor fi acoperiți în principal din fonduri europene, într-un proiect pentru care Primăria Brașov se pregătește să depună dosarul de finanțare. Două procente din valoarea lucrărilor sunt bani care vin din bugetul local.

