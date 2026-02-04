Bărbatul care a încercat să îl asasineze pe Donald Trump ar putea ajunge la închisoare pe viaţă

Procurorii federali urmează să solicite condamnarea la închisoare pe viață a unui bărbat condamnat pentru tentativă de asasinare a președintelui american Donald Trump pe un teren de golf din Florida în 2024.

Ryan Routh urmează să se prezinte miercuri în fața judecătoarei districtuale americane Aileen Cannon din Fort Pierce, la o audiere, relatează The Independent.

Sala de judecată a izbucnit în haos în septembrie, la scurt timp după ce jurații l-au găsit pe Routh vinovat de toate acuzațiile, inclusiv de tentativă de asasinat a unui candidat la președinție și de mai multe acuzații legate de arme de foc.

Routh a trebuit să fie scos din sală de ofițeri după ce a încercat să se înjunghie în gât cu un pix.

Condamnarea lui Routh fusese inițial programată pentru decembrie, dar Cannon a fost de acord să amâne data după ce Routh a decis să folosească un avocat în timpul fazei de condamnare, în loc să se reprezinte singur, așa cum a făcut pentru cea mai mare parte a procesului.

Procurorii au declarat într-un memorandum de condamnare depus luna trecută că Routh nu și-a asumat încă nicio responsabilitate pentru acțiunile sale și că ar trebui să-și petreacă restul vieții în închisoare, în conformitate cu directivele federale privind condamnarea.

"Routh rămâne de neiertat pentru crimele sale, nu și-a cerut niciodată scuze pentru viețile pe care le-a pus în pericol, iar viața sa demonstrează o ignorare aproape totală a legii", se arată în memoriu.

Noul avocat al apărării lui Routh, Martin L. Roth, solicită judecătorului o derogare de la directivele de condamnare: 20 de ani de închisoare, pe lângă o pedeapsă obligatorie de șapte ani pentru una dintre condamnările pentru arme de foc.

"Inculpatul mai are două săptămâni până la vârsta de șaizeci de ani", a scris Roth într-un document. "O pedeapsă justă ar oferi o condamnare suficient de lungă pentru a impune o pedeapsă suficientă, dar nu excesivă, și pentru a-i permite inculpatului să experimenteze din nou libertatea, în loc să moară în închisoare."

Procurorii au declarat că Routh a petrecut săptămâni întregi complotând pentru a-l ucide pe Trump înainte de a ținti o pușcă prin tufișuri în timp ce candidatul republican la președinție juca golf pe 15 septembrie 2024, la clubul său de golf din West Palm Beach.

La procesul lui Routh, un agent al Serviciului Secret care îl ajuta pe Trump să se protejeze pe terenul de golf a mărturisit că l-a văzut pe Routh înainte ca Trump să fie văzut. Routh și-a îndreptat pușca spre agent, care a deschis focul, făcându-l pe Routh să arunce arma și să fugă fără să tragă niciun foc de armă.

În moțiunea prin care solicita un avocat, Routh s-a oferit să-și schimbe viața într-un schimb de prizonieri cu persoane deținute pe nedrept în alte țări și a spus că o ofertă ca Trump să "își verse frustrările pe fața mea" este încă valabilă.

Într-o cutie lăsată de Ryan Routh, înainte de momentul tentativei de asasinat, la casa unei cunoştinţe care a deschis-o după incident şi a contactat poliţia pe 18 septembrie 2024, a fost găsită o scrisoare scrisă de mână, adresată "lumii", în care scria că "aceasta a fost o tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, dar am eşuat", conform documentelor dezvăluite de procurori.

"Acum depinde de voi să duceţi la bun sfârşit treaba şi voi oferi 150.000 de dolari oricui o va termina", adaugă suspectul, acuzându-l, după cât se pare, pe Donald Trump pentru că a provocat haos în Orientul Mijlociu prin renunţarea unilaterală la acordul internaţional cu Iranul din 2018 privind programul său nuclear.

