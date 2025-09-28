Luni încep cursurile, iar tinerii din provincie se grăbesc să îşi termine de amenajat camerele. Puţini sunt cei care nu au motive să se plângă. Printre aceştia, sunt cei care vor locui într-un cămin al Politehnicii, renovat şi modernizat din temelii, dar cu o chirie pe măsură.

Curtea căminului proaspăt renovat s-a umplut de trolere, ghiozdane și cutii. Peste 270 de studenți au trecut pragul noii clădiri, unii pentru prima dată.

"Este bineînțeles superb. Totul renovat, totul nou. Unele lucruri sunt chiar înfoliate. Stăm doi în cameră, e mai multă liniște", a declarat un student.

"Condițiile de aici sunt mai mult decât necesare unui student având în vedere că avem și frigider, o bucătărie complet mobilată", a spus un alt student.

Căminul a fost complet modernizat: de la instalații sanitare, electrice și mobilier, până la spațiile comune. La fiecare etaj, studenții găsesc bucătării și spălătorii, iar accestul este supravegheat de un sistem securizat. Chiria lunară reflectă toată dotările.

"Prețul unui loc într-o astfel de cameră este de 800 de lei și include facilități precum aer condiționat, mobilier nou, baie în cameră", a transmis Oana Bogdan, reporter Observator.

Modernizarea căminului a costat 22 de milioane de lei.

"Studenții au toate condițiile. Inclusiv televizor, cei care sunt din universitate vor avea inclusiv laptopuri puse la dispoziție, accesul din această cameră la tot ce înseamnă TAIE infrastructura IT a universității", a declarat Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București.

Centrele universitare din țară au peste 100.000 de locuri în cămine studențești, dintre care o treime la București. Trei din 10 studenți care cer cazare rămân pe dinafară. Cei care primesc loc se bat pe mașini de spălat rufe și bucătării. În medie, există o mașină de spălat la 58 de studenți și un spațiu pentru prepararea hranei la 75 de studenți.

