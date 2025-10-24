Ce dezvăluie necropsia în cazul tinerilor găsiţi fără viaţă în Harghita. Bianka şi Tony erau morţi de 3 zile

Concluziile preliminare ale necropsiei celor doi tineri găsiți morți într-un autoturism în comuna Frumoasa, județul Harghita, indică faptul că decesul ar fi survenit la data de 20 octombrie 2025.

În urma concluziilor preliminare rezultate în urma necropsiei celor două persoane găsite decedate într-un autovehicul, în comuna Frumoasa, s-a stabilit că decesul acestora ar fi putut surveni la data de 20 octombrie 2025.

Potrivit constatărilor medico-legale, tânărul prezenta o plagă la nivelul capului, cel mai probabil produsă prin împușcare cu un dispozitiv de asomare, iar tânăra prezenta o plagă ce ar fi putut fi cauzată printr-un mecanism similar, existând suspiciunea unei autovătămări.

Cei doi tineri, ambii din județul Bacău, au fost găsiți morți într-un autoturism parcat într-o zonă împădurită izolată din apropierea Lacului Frumoasa. Descoperirea a fost făcută de un trecător care a observat mașina oprită într-un loc neobișnuit și a alertat imediat autoritățile.

Anchetatorii continuă să analizeze toate elementele de probă pentru a stabili succesiunea exactă a evenimentelor și contextul în care s-a produs tragedia. Ipoteza violenței în familie rămâne în atenția procurorilor, care nu exclud nicio variantă în acest stadiu al investigației.

Tinerii formau un cuplu de aproape un an și plănuiau să plece în curând la muncă în Olanda. Cei care îi cunoșteau îi descriu ca fiind tineri plini de viață, cu planuri mari de viitor și foarte apropiați unul de celălalt.

