Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ce dezvăluie necropsia în cazul tinerilor găsiţi fără viaţă în Harghita. Bianka şi Tony erau morţi de 3 zile

Concluziile preliminare ale necropsiei celor doi tineri găsiți morți într-un autoturism în comuna Frumoasa, județul Harghita, indică faptul că decesul ar fi survenit la data de 20 octombrie 2025.

de Redactia Observator

la 24.10.2025 , 14:19
Ce dezvăluie necropsia în cazul tinerilor găsiţi fără viaţă în Harghita. Bianka şi Tony erau morţi de 3 zile

În urma concluziilor preliminare rezultate în urma necropsiei celor două persoane găsite decedate într-un autovehicul, în comuna Frumoasa, s-a stabilit că decesul acestora ar fi putut surveni la data de 20 octombrie 2025.

Potrivit constatărilor medico-legale, tânărul prezenta o plagă la nivelul capului, cel mai probabil produsă prin împușcare cu un dispozitiv de asomare, iar tânăra prezenta o plagă ce ar fi putut fi cauzată printr-un mecanism similar, existând suspiciunea unei autovătămări.

Cei doi tineri, ambii din județul Bacău, au fost găsiți morți într-un autoturism parcat într-o zonă împădurită izolată din apropierea Lacului Frumoasa. Descoperirea a fost făcută de un trecător care a observat mașina oprită într-un loc neobișnuit și a alertat imediat autoritățile.

Articolul continuă după reclamă

Anchetatorii continuă să analizeze toate elementele de probă pentru a stabili succesiunea exactă a evenimentelor și contextul în care s-a produs tragedia. Ipoteza violenței în familie rămâne în atenția procurorilor, care nu exclud nicio variantă în acest stadiu al investigației.

Tinerii formau un cuplu de aproape un an și plănuiau să plece în curând la muncă în Olanda. Cei care îi cunoșteau îi descriu ca fiind tineri plini de viață, cu planuri mari de viitor și foarte apropiați unul de celălalt.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

harghita tineri morti tineri disparuti
Înapoi la Homepage
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”
Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi făcut modificări de structură în apartament?
Observator » Evenimente » Ce dezvăluie necropsia în cazul tinerilor găsiţi fără viaţă în Harghita. Bianka şi Tony erau morţi de 3 zile