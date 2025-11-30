Petrecerile din minivacanţa de 1 decembrie sunt în toi! Staţiunea Băile Felix a fost plină de turişti care s-au bucurat de preparate tradiţionale, muzică populară şi băi în apele termale. Iar la Clisura Dunării, vizitatorii au degustat mâncare specifică zonei, ţuică de smochine, precum şi vin fiert.

Staţiunea Băile Felix se poate descrie într-un singur cuvânt în această minivacanţă – distracţie! Organizatorii s-au pregătit cum se cuvine şi i-au aşteptat cu preparate tradiţionale.

"Fiind vorba de Ziua Națională, nu putea să lipsească meniul tradițional românesc. […] Tot ce avem aici în spatele nostru sunt preparate, pregătite de bucătarii noștri, sunt preparate românești, tradiționale" a explicat managerul staţiunii, Dumitru Fekete.

"Pregătim cotletul la grătar, ceafa la grătar, pulpele la grătar. [...]Cârnați, toroș, caltaboș, jumări și tocănița, borcanul bunicii cu mămăligă" a relatat bucătarul Borel Brata.

Iar după mesele copioase, turiştii s-au distrat în piscinele cu ape termale, dar şi la petrecerile cu spumă din belşug.

"În fiecare an, de vreo patru ani, venim la Băile Felix de 1 Decembrie. Ne-a plăcut de prima dată" a explicat un turist.

Românii au încins hore de dimineaţa până seara

Şi pentru că sărbătoresc Ziua Naţională a României, românii au încins hore de dimineaţă şi până seara.

Distracţie mare este şi în Clisura Dunării.

"Oaspeţii mei petrec trei nopţi, patru zile. Vor avea masă festivă. [...] Plimbare pe Dunăre. [...] Avem drumeţie în Clisura Dunării, pe Ciucarul Mare" a explicat reprezentantul unei pensiuni, Florentina Muchitsch.

Aici, turiştii au fost aşteptaţi cu preparate specifice zonei, dar şi cu băuturi locale, preparate în casă.

"Pentru oaspeţii noștri am pregătit pâine de casă, ţuică de smochine, vin fiert, fasole, aperitive cu mezeluri țărănești, ciorbă de pește" a relatat o angajată.

Minivacanţa de 1 Decembrie se încheie mâine, aşa că românii mai au timp de petrecut.

