Mașinile electrice au tot mai mulți fani, dar suntem, oare, pregătiţi pentru toate riscurile care vin la pachet cu ele? Să vorbim despre ce se întâmplă când ia foc o mașină electrică. Se întâmplă rar, dar şi când se întâmplă, pericolul este uriaş.

Bateriile ard foarte intens şi nu pot fi stinse cu una cu două, cu toată priceperea şi dotările pompierilor. Ca să vă faceți o idee cât de complicată e intervenția, vă spun că focul este declarat stins abia după 24 de ore de când nu mai iese fum. Gândiţi-vă ce se poate întâmpla într-o parcare subterană, de exemplu. Abia acum încep să apară dotări noi care pot ajuta la stingerea unor astfel de incendii mai repede. Specialiştii ne avertizează însă că trebuie să ştim și noi ce avem de făcut până când ajung salvatorii.

Un scenariu care dă coşmaruri oricărui şofer care conduce o maşină electrică. Deşi sunt mai puţin predispuse la incendii decât autoturismele pe benzină sau Diesel, există situaţii în care şi acestea se pot aprinde. Imagini şocante cu astfel de incidente au făcut înconjurul lumii.

Paşii pe care trebuie să îi urmezi dacă maşina electrică a luat foc

În astfel de situaţii neprevăzute, prioritatea şoferilor ar trebui să fie evacuarea lor şi a tuturor pasagerilor. În cazul în care portierele nu se deschid automat, au la îndemână şi un sistem manual. Odată ieşit din maşină, şoferul nu prea mai are ce să facă să oprească flăcările, dar sunt câţiva paşi pe care trebuie să-i urmeze.

"Primul lucru: să evacuezi toate persoanele din ea, sa scapi efectiv din ea , sa nu se întâmple ceva, să ramâi blocat în maşină. Iar în al doilea rând, sub capotă are un cablu, este roşu, scoţi un căpăcel, şi poti să îl desfaci, să o deconectezi de la baterie", a declarat Cornel Paiu, proprietar maşină electrică.

Apoi, suni urgent la 112 şi te îndepărtezi. Stingătorul din dotarea maşinii este inutil. O maşină electrică poate arde şi 24 de ore, din cauza bateriei. De aceea, pompierii folosesc camioane-container în care scufundă tot automobilul, o metodă folosită în ţara noastră începând din 2021. Atunci, pompierii timişoreni s-au confruntat în premieră cu un astfel de caz.

În ţara noastră sunt înmatriculate 55 de mii de maşini electrice, conform ultimelor date din decembrie 2024. Riscul ca una să ia foc este însă infim.

Vehiculele convenţionale, mai predispuse la incendiu

"Un raport al autorităților suedeze spune că vehiculele cu motoare convenționale ("combustie") sunt de aproximativ 20 de ori mai predispuse la incendiu decât vehiculele electrice. Iar un studiu european întăreşte ideea şi estimează că au loc 25 de incendii la 100.000 vehicule electrice, comparativ cu 1.500 la 100.000 pentru vehicule pe benzină sau diesel", a declarat Adrian Obreja, reporter Observator.

Recent, o nouă metodă de limitare a răspândirii focului face vâlvă în lumea salvatorilor. O pătură ignifugă, inovaţia unei companii norvegiene.

"Ce este special la această pătură este faptul că poate fi folosită la orice tip de maşină şi este specială pentru că protejează pompierii. Atunci când sunt expuşi la aceste tipuri de incendii, beneficiază de un nou fel de a stinge incendiul, aşa că vor fi mai puţin expuşi la fumul toxic şi vor putea să izoleze focul imediat", a declarat Thomas H. Jahren, director de dezvoltare al companiei norvegiene.

Pătura cântăreşte 28 de kilograme, poate fi refolosită de până la 35 de ori şi costă patru mii de euro. Firma din Norvegia a donat o pătură Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, în urma unui exerciţiu de demonstraţie, realizat în premieră în România.

