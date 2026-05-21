Bloggerul de parenting Robert Diaconeasa, cunoscut online ca "Daddy Cool", a vorbit la Observator 16 despre modul în care rolul tatălui s-a schimbat în societatea modernă. Invitatul a explicat cum tații de astăzi renunță treptat la vechiul stereotip de "susținător financiar" și devin din ce în ce mai implicați în viața emoțională și educația copiilor lor, punând accent pe prezență, timp de calitate și relații apropiate în familie.

Prezentator: Care a fost momentul în care ai simțit cu adevărat că eu chiar sunt tată și că se schimbă ceva?

Daddy Cool: Eu am o poveste interesantă, pentru că de la 17 ani m-am văzut tată și abia așteptam să am copii. M-am imaginat un tată tânăr, cu o relație foarte frumoasă alături de copiii mei și iată că se întâmplă. A devenit palpabil când s-a născut fiica mea, Ingrid, acum 11 ani, motiv pentru care eu mi-am luat concediu de paternitate un an, dorind să fiu aproape de Ana, mama lor, și să putem să pornim împreună această aventură a parentingului.

Prezentator: Cum arată lucrurile pe care tu le faci alături de copii și pe care nu le vedeai făcute de părinții noștri?

Daddy Cool: Eu nu am avut prezența tatălui lângă mine. Chiar dacă am stat în aceeași casă, a fost absent, după care eu, crescând, mi-am dorit foarte tare să nu reproduc modelul respectiv. Petrec foarte mult timp cu copiii. Weekendurile întotdeauna sunt petrecute în afară, fie în natură, fie în altă parte. Încerc să petrec timp de calitate cu ei și cred că asta ar trebui să înțeleagă orice părinte: că timpul de calitate e cel care contează cu adevărat. Copiii nu au nevoie de lucruri materiale, de bani, au nevoie de dragostea părinților și de prezența lor, pentru că de multe ori stăm lângă copii, dar nu suntem prezenți.

Prezentator: Ce le-ai spune celor care spun "Îmi doresc să fiu și eu un tată implicat, dar nu am timp"? Cum gestionezi relația asta cu timpul?

Daddy Cool: E adevărat, și programul meu e foarte ocupat. Sunt antreprenor social și petrec timp zilnic cu copiii mei. Dar cred că atunci când ne întoarcem de la birou după o zi grea, în care șeful ne-a stresat, momentele cu copiii sunt cele care ne aduc înapoi liniștea interioară.

Prezentator: Concret, cum faci?

Daddy Cool: Eu sunt jumătate de zi cu copiii, jumătate de zi fără. Am patru ore full în care lucrez dimineața. O duc pe Ingrid la școală, apoi stau cu Ilan până îl predau mamei lui. Și atunci programul meu trebuie să fie foarte bine pus la punct și încerc să lucrez mult într-un timp scurt, ca nevoile lui Ilan, pentru că el petrece mai mult timp cu mine, să fie ascultate. De obicei, părinții se duc la job de la 9 la 17, se întorc și atunci cred că e cel mai bun moment să ne calmăm sistemul nervos alături de copiii noștri, să le dăm și lor atenție, în timp ce primim iubirea aia necondiționată.

Prezentator: Multă lume se plânge și că nu au soluții financiare ca să le ofere copiilor tot felul de experiențe.

Daddy Cool: Ne putem descurca cu foarte puțin. Copiii nu au nevoie de lucruri materiale, ci de dragoste. Timpul petrecut în natură împreună, la o plimbare, poate cu bicicleta, facem și lecții împreună - asta e soluția ca noi să creștem o relație sănătoasă.

Prezentator: Până la ce vârstă să fii așa de implicat?

Daddy Cool: Până o să spună ei: "Tată, știi ceva? E too much."

