Orașele mari din România se pregătesc pentru o săptămână bogată în evenimente culturale, cu muzică, teatru și spectacole de neratat. De la recitaluri dedicate Zilei Culturii Naționale și concerte simfonice inspirate din identitatea românească, până la comedii pline de energie și producții muzicale de anvergură internațională, publicul are de unde alege în zilele următoare.

Urmează o săptămână plină de muzică, teatru și spectacole care nu trebuie ratate în orașele mari din România.

Începem cu un recital deosebit chiar de Ziua Culturii Naţionale, pe 15 ianuarie, la Constanţa. Teatrul Național de Operetă și Musical "Oleg Danovski" a pregătit un recital special dedicat culturii române și lui Mihai Eminescu. Publicul va putea asculta piese celebre din repertoriul clasic românesc, interpretate de soliști și ansambluri locale. Evenimentul aduce un omagiu valorilor naționale și tradiției muzicale.

Spectacol va fi şi la Filarmonica Banatul, la Portraits of Romania, vineri, pe 16 ianuarie. Un concert simfonic, o călătorie prin identitatea românească, combinând lucrări clasice cu simfonii contemporane inspirate de folclor. Dirijorul Radu Popa şi orchestra vor oferi publicului momente pline de emoție și surprize muzicale.

Articolul continuă după reclamă

Şi tot de pe 16 ianuarie, în trei reprezentaţii până la finalul săptămânii, comedia Puricele în Ureche revine pe scena sibiană, la Teatrul Radu Stanca cu o montare plină de energie și umor. Situațiile comice, intriga rapidă și personajele excentrice fac din acest spectacol o alegere perfectă pentru o seară relaxantă și amuzantă.

În aceeaşi perioadă, dar la Bucureşti, aşteptarea ia sfârşit, pentru că muzicalul internaţional Notre Dame de Paris ajunge la ROMEXPO. Este povestea clasică a lui Victor Hugo cu muzică de-a dreptul captivantă și coregrafii spectaculoase. Veţi rămâne impresionaţi de costumele elaborate și de vocile interpreţilor.

Şi tot în Capitală, pe 17 ianuarie, la Ateneul Român, valsurile și polcile celebre ale "Vienezului vesel" aduc eleganța și bucuria muzicii clasice la Festivalul Johann Strauss. Concertul promite momente rafinate, ideale pentru iubitorii de muzică simfonică și atmosferă vieneză autentică.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰