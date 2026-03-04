Ce pedeapsă riscă mijlocașul de la Rapid care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a plecat

Un fotbalist de la Rapid a fost ridicat de Poliţie de acasă, la scurt timp după un antrenament, după ce s-a descoperit că a lovit o femeie de 67 de ani pe trecerea de pietoni, apoi a fugit de la locul accidentului. S-a întâmplat la ora 6 dimineaţa, când mijlocaşul Kader Keita, de religie musulmană, se întorcea de la rugăciunea de dimineaţa, de Ramadan. Femeia a ajuns în stare critică la spital, cu mai multe fracturi şi lovituri la cap - nici nu ştia ce i se întâmplase. Momentul impactului a fost însă surprins de o cameră de supraveghere.

UPDATE: Instanța a respins propunerea de arestare preventivă și a dispus măsura controlului judiciar. Parchetul a anunțat că va face contestație.

Accidentul s-a întâmplat ieri, la ora 6 dimineaţa. O cameră de supraveghere din sectorul 2 surprinde momentul în care femeia de 67 de ani traversează strada, pe trecerea de pietoni. Ajunge până la mijlocul şoselei, unde se oprește pentru o clipă şi se asigură din nou. În acel moment, este izbită în plin de maşina fotbalistului care se apropie cu viteză. Şoferul nu pare că frânează. Victima este târâtă câţiva metri inainte ca autoturismul să se oprească.

"Înţeleg că s-a oprit, a verificat persoana. Nu vorbeşte română. A oprit nişte maşini de pe stardă. S-a chemat ambulanţa... S-a panicat, a plecat", a mărturisit Victor Angelescu, preşedintele Rapidului.

Cu câteva ore înainte, fotbalistul Kader Keita, mijlocaş al echipei Rapid, a jucat un meci împotriva Unirea Slobozia. Echipa s-a întors cu o victorie, iar tânărul de 25 de ani a mers acasă. Nu s-a odihnit însă prea mult. La scurt timp, a plecat din nou.

Victor Anghelescu: "Ţinea ramadanul, nu era băut"

"A ajuns pe la 12 şi ceva autocarul în Bucureşti. A luat maşina, s-a dus acasă, după aceea s-a trezit să se ducă la rugăciune. A fost la rugăciunea de dimineaţă. Ţinea Ramadanul. Nu era băut. Asta ştim sigur", a afirmat Victor Angelescu.

Fotbalistul ivorian a fost la o moschee din Sectorul 2 al Capitalei cu câteva minute înainte de accident. După ce a închinat rugăciunea de dimineaţă dedicată Ramadanului, acesta a plecat spre casă.

După accident, a mers la antrenament ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat

Un trecător a sunat la 112 când a văzut-o pe femeie rănită, în mijlocul străzii. Victima a ajuns la spital în stare gravă, cu răni la cap şi cu fracturi la membre şi bazin. Impactul a fost atât de puternic, încât nici nu îşi mai amintea ce s-a întâmplat. Iniţial, le-a spus poliţiştilor că a căzut pur si simplu. În tot timpul acesta, fotbalistul şi-a continuat ziua ca şi cum nimic nu s-a întâmplat. Ba chiar a participat la un antrenament al echipei. Câteva ore mai târziu, a fost ridicat de poliţie, de acasă.

"Îmi pare foarte rău pentru el. Este un băiat de nota 10. Tocmai îi veniseră soţia şi copilul de câteva zile. Era foarte fericit. Are copil de 2 luni de zile. Am trimis un avocat care să meargă cu el. Nu vorbeşte română", a afirmat Victor Angelescu, preşedintele Rapidului.

Kader Keita a venit în România acum doi ani la CFR Cluj, iar după un sezon a fost cumpărat de Rapid, unde a bifat 26 de meciuri. Fotbalistul a fost reţinut pentru 24 de ore. Pentru că a părăsit locul accidentului soldat cu o victimă, legea prevede pedeapsă cu închisoare de la 2 la 7 ani, în funcție de concluziile anchetei.

