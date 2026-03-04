Oraşul din România de care s-au îndrăgostit britanicii. "Comorile ascunse" ale ţării, în topul Daily Mail

Britanicii îşi planifică vacanţa de vară, iar mulţi dintre ei sunt din ce în ce mai atraşi de locuri mai puţin cunoscute din Europa. Potrivit unui top al celor mai accesibile "comori ascunse" ale continentului, realizat de Daily Mail, Braşovul este una dintre destinaţiile de care englezii s-au îndrăgostit.

Britanicii au clasat România pe locul doi în topul destinaţiilor accesibile de care s-au îndrăgostit, imediat după Polonia. Oraşe precum București și Sibiu i-au impresionat prin centrele vechi spectaculoase, ușor de explorat la pas, cultura bogată și bucatele delicioase, toate la prețuri accesibile.

Oraşul care i-a impresionat cel mai mult a fost Braşovul, unde vizitatorii "pot ajunge și la legendarul Castel al lui Dracula, bucurându-se în același timp de peisajele din jur, din Transilvania". Castelul Bran a fost descris de Daily Mail ca un "obiectiv unic de vizitat", perfect pentru pasionaţii de istorie, literatură şi turiştii care îşi doresc să aibă parte de o experienţă ieşită din comun.

"Un castel foarte interesant, frumos și înfricoșător. Turul este foarte bine organizat... Din cauza acelei atmosfere ‘înfricoșătoare’, castelul arată și mai bine noaptea", a scris un turist.

"Foarte pitoresc! Un castel absolut superb și foarte bine întreținut", a scris un alt turist.

Nu doar Braşovul i-a cucerit pe britanici, ci şi Capitala. "Micul Paris" a fost lăudat pentru amestecul de arhitectură din perioada comunistă, farmecul medieval și viața de noapte vibrantă.

"Cu zboruri ieftine începând de la 40 de lire sterline cu Ryanair, orașul a înregistrat anul acesta o creștere semnificativă a turismului. În prima jumătate a anului 2025, Bucureștiul a înregistrat aproape 954.000 de sosiri și 1,93 milioane de înnoptări", se arată în articolul Daily Mail.

Prima țară în topul Daily Mail este Polonia, care a cucerit prin orașele impresionante din punct de vedere arhitectural, viața de noapte, cultura bogată și... prețul berii. După România, în top s-au mai clasat Ungaria și Albania.

