Un fotbalist de la Rapid a fost reţinut de Poliţie după ce a provocat un grav accident de circulaţie şi a fugit de la locul faptei. Este vorba despre ivorianul Kader Keita, mijlocaşul echipei care a lovit o femeie de 67 de ani pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc în jurul orei 6 dimineaţa, când vedeta Rapidului mergea spre casă, de la rugăciunea de dimineață din timpul Ramadanului.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum femeia de 67 de ani traversează până la jumătatea străzii, în timp ce, pe cealală bandă trece o dubă. În spatele acesteia vine cu viteză maşina condusă de fotbalistul Kader Keita care o loveşte în plin de femeie. Înainte de impact, victima se opreşte uluită pe trecere. Este târâtă câţiva metri. Era ora 5 şi 50 de minute dimineaţa.

Mijlocaşul echipei din Giuleşti, fotbalistul ivorian Kader Keita, ar fi sunat la 112, după impact. Apoi a fugit de la locul accidentului.

"A fost la rugăciunea de dimineaţă. Ţinea Ramadanul. Înţeleg că s-a oprit, a verificat persoana. Nu vorbeşte română. A oprit nişte maşini de pe stradă. S-a chemat ambulanţa. S-a panicat, a plecat", a declarat Victor Angelescu, acţionarul Rapidului.

Victima a fost dusă la Spitalul Floreasca. Are multiple fracturi. Fotbalistul de la Rapid ar fi fost marţi, inclusiv la antrenament. Între timp, poliţiştii l-au identificat şi l-au dus la audieri. Le-ar fi spus că s-a speriat şi de aceea a plecat de la locul faptei. Anchetatorii l-au reţinut.

"Îmi pare foarte rău pentru el. Este un băiat de nota 10. Tocmai îi veniseră soţia şi copilul de câteva zile. Era foarte fericit. Are copil de două luni. Nu era băut. Asta ştim sigur", a mai spus Victor Angelescu.

Reprezentanţii clubului Rapid au anunţat printr-un comunicat că până la clarificarea completă a cazului nu vor lua nicio măsură disciplinară împotriva jucătorului.

Femeia de 67 de ani este internată la Spitalul Floreasca. A suferit mai multe fracturi în zona bazinului, brațelor şi gambelor.

Fotbalistul a fost audiat marţi seară, fiind însoțit de echipa de avocații a clubului. Din primele informații, acesta ar fi declarat că s-a speriat după ce a avut loc accidentul și de aceea a ales să plece. Kader Keita este cercetat în cazul unui dosar penal pentru părăsirea locului accidentului.

