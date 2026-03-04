Fotbalistul Kader Keita, jucător la Rapid, a fost reţinut marţi seara, pentru 24 de ore, după ce a produs un grav accident de circulaţie în Capitală, lovind o femeie, şi a fugit de la locul faptei.

Potrivit imaginilor de pe o cameră amplasată în zona accidentului, femeia se afla pe trecerea de pietoni când a fost lovită de maşina condusă de mijlocaşul Rapidului. Conform imaginilor, marţi dimineaţa, în jurul orei 05:45, o femeie încearcă să traverseze regulamentar pe Strada Gherghiţei din Sectorul 2 al Capitalei. Femeia se apropie de marginea trotuarului şi se angajează în traversare cu câteva secunde după ce prin faţa ei trece în viteză mare o autoutilitară.

Cum s-a produs accidentul

Ea îşi continuă traversarea, însă după o fracţiune de secundă este lovită în plin de un alt autoturism, condus de Kader Keita, care frânează prea târziu pentru a evita coliziunea. În acest moment, Kader Keita este audiat de procurori, care trebuie să decidă dacă vor solicita în instanţă o măsură preventivă.

Accidentul a fost sesizat prin numărul de urgenţă 112, anunţându-se că la intersecţia dintre străzile Gherghiţei şi Zamfir Nicolae din Sectorul 2 o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă. Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, la faţa locului s-a prezentat un echipaj de prim-ajutor, care a transportat femeia la spital, aceasta afirmând iniţial că ar fi căzut.

Ulterior, Brigada Rutieră a fost informată de unitatea spitalicească că femeia a suferit leziuni ce par a fi urmare a implicării într-un accident de circulaţie. Pentru clarificarea situaţiei, la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare de la Brigada Rutieră.

"În paralel, poliţiştii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuţi din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulaţie, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviinţarea poliţiei. În urma activităţilor desfăşurate, (...) a fost identificat autorul accidentului, un tânăr în vârstă de 26 de ani", a transmis Brigada Rutieră.

Alexandru Badea

