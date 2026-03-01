Ce pot face românii blocaţi în Dubai, după închiderea spaţiului aerian. Recomandările MAE

Antena Meniu Search
Aproape 1.000 de români sunt blocaţi în Dubai şi alte zone din Orientul Mijlociu, după ce conflictul din Iran a închis mai multe spaţii aeriene. Vorbim despre zboruri anulate peste noapte, aeroporturi aglomerate şi oameni care nu ştiu când vor ajunge acasă. Ministerul de Externe spune că toţi românii aflaţi în zonă sunt în siguranţă.

de Cristi Popovici

la 01.03.2026 , 13:31

Autoritățile române au activat o celulă de criză la Ministerul Afacerilor Externe și spun că mențin un dialog permanent cu ambasadele și cu posturile consulare din regiune. Până în acest moment nu există români răniți ca urmare a incidentelor din Orient, dar zborurile comerciale rămân suspendate din cauza închiderii spațiului aerian de către mai multe state de acolo.

Diplomația de la București le recomandă românilor aflați în zonă să se înregistreze la consulate, să rămână în locuri sigure și să păstreze legătura permanent cu misiunile diplomatice pentru suport. Prioritare sunt cazurile vulnerabile, familiile cu copii și persoanele în tratament medical. 

Românii pot solicita asistență consulară sau îndrumare privind opțiunile de transport alternativ prin linia de criză deschisă de Ministerul Afacerilor Externe.

Peste 1.000 de conaționali, cei mai mulți turiști aflați în vacanță în Dubai și în alte destinații arabe au fost luați în evidență de autoritățile române până acum. Deocamdată nu sunt anunțate zboruri speciale de repatriere, dar MAE este în contact cu companiile aeriene și cu partenerii internaționali pentru a identifica soluții, inclusiv posibilitatea unor curse charter sau redirecționări prin aeroporturi din state unde spațiul aerian este încă deschis.

