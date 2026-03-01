De ce a lovit Iran Dubaiul? General: Nu a avut nicio legătură cu obiectivele militare

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, s-a pregătit pentru propria moarte încă din iunie anul trecut, în momentul în care au fost atacate siturile nucleare şi a urmat războiul cu Israel. Surse apropiate ale fostului lider de la Teheran au declarat că planul pentru succesiunea la putere a fost finalizat, în termeni mari, în urmă cu câteva zile numind inclusiv până la patru înlocuitori pentru fiecare poziţie cheie din armată şi guvern. Generalul în rezervă Cristian Barbu analizează întreaga situaţie, într-un interviu pentru Bianca Iacob, la Observator.

Avem deja un nume care exercită această funcție de lider suprem pe o perioadă de timp temporară și este vorba despre un intelectual din linia dură a nucleului religios de la Teheran, Alireza Arafi, marele arhitect al succesiunii.

"Lupta pentru putere abia a început"

Bianca Iacob: Era clar că urmează o luptă în interior, în urma acestui plan al succesiunii, pentru cine va fi următorul lider suprem al Iranului, pentru că în joc sunt și Gărzile Revoluționare cu o putere militară, de care contează viitorul de acum înainte.

Cristian Barbu, general în retragere: Am putea spune că lupta pentru putere de-abia a început, pentru că există un interimat, există un grup format din trei oameni care ar putea să conducă în continuare dacă între timp nu apar și alte dispariții, dar și acest grup se reformează imediat, pentru că, într-adevăr, au fost așezați pe patru nivele într-o ordine oarecum aleasă de către Ayatollah, succesorii care ar putea la un moment dat să prea conducerea, fie pentru Garda Revoluționară, fie pentru partea de stat, fie pentru partea militară. Sunt cele trei aspecte distincte. În acest moment, probabil că lucrurile sunt cumva orientate către o persoană cu aptitudini de diplomație internațională, un conservator moderat și nu într-o zonă de exces, cum este în această situație, și, sigur, o persoană care poate să reprezinte un interes larg pentru cetățeni.

De ce spun acest lucru? Pentru că deja observăm că populația este împărțită în două forțe, în două grupuri, nu știu dacă sunt egale, e greu de spus în acest moment, care parte este mai importantă, dar este cert faptul că cei care au ieșit în stradă în decembrie și ianuarie, anul acesta, vor avea în continuare un cuvânt de spus cu privire la poziția viitoare a guvernului, a statului și a puterii în sine.

Ce urmează pentru Iran

Bianca Iacob: Sunt foarte mulți susținători ai fiului fostului Șah. Am văzut mesajele pe care le-a dat după acest atac al Statelor Unite ale Americii împreună cu Israel. Vom avea în perioada imediat următoare un altfel de scenariu la Teheran? S-ar putea întoarce Șahul dincolo de calculele interne? Pentru că spuneați de Garda Revoluționară, acolo sunt foarte mulți comandanți care au fost uciși și probabil că vor mai fi și alte nume pe listă dacă vor continua atacurile și în mod cert vor continua cel puțin câteva zile.

Cristian Barbu, general în retragere: În interiorul Gărzii Revoluționare, sigur că există un freamăt total, pentru că cei din eșalonul 2 vor dori întotdeauna să devină șefi și tot așa. Asta se întâmplă cam peste tot în lume. Dar la ei lucrurile sunt legate și de poziția socială și de bani și de afaceri, pentru că acești oameni sunt implicați atât din punct de vedere politic și economic în dezvoltarea statului iranian. Din punctul meu de vedere însă cred că cel care va putea să preia în continuare conducerea acestui stat va trebui să fie o persoană, o personalitate chiar, din punct de vedere al pregătirii, dar care a trăit în tot acești ani în interiorul statului. Trebuie să cunoască foarte bine cum au mers lucrurile din punct de vedere intern, care sunt principalele probleme pe care trebuie să le rezolve, cel puțin din punct de vedere economic. Să nu uităm că în acest moment Iranul este într-o situație economică foarte, foarte complicată.

De ce a fost lovit Dubaiul

Bianca Iacob: Dubai a fost expus în acest schimb de bombardamente. Până acum nu am văzut astfel de episoade în Orient, atunci când a venit vorba despre Iran și Israel. A testat Iranul alianțele arabe sau cum interpretăm, a mers către noduri de securitate în Orient?

Cristian Barbu, general în retragere: După părerea mea au fost două ținte. O țintă militară, largă, pe întregul litoral vestic al Golfului Persic, dar au fost și ținte, cum a fost Dubaiul, de exemplu, ținte emoționale. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în Dubai nu a avut nicio legătură cu obiectivele militare, ci cu faptul că acolo oameni din poate 70-80 de țări au avut imaginea acestui război și sigur că vor duce mai departe în lume această stare.

