Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută de export de petrol, blocată de iranieni.

Vorbim despre o zonă strategică, o treime din petrolul transportat pe mare la nivel mondial trece prin această rută - cel mai important canal petrolier din lume. Cum se traduce asta? 2-300 de nave tranzitează zilnic zona. O navă trece la fiecare şase minute. Printre statele ale căror exporturi trec prin Strâmtoarea Ormuz se numără Arabia Saudită, Irak, Emiratele Arabe Unite şi Kuweit.

De ce este critică închiderea Strâmtorii Ormuz pentru economia globală?

Aproximativ 82% din volumele de petrol transportate prin strâmtoare merg în Asia, restul fiind destinate Europei. Aproximativ 24% din importurile de GNL ale Chinei trec pe aici. Odată închisă, asta afectează în mod direct fluxurile de petrol către Asia, Europa şi America de Nord.

De aceea, blocarea strâmtorii, care leagă Golful Persic de pieţele internaţionale, ar putea provoca un şoc major pe pieţele energetice din lume. Ceea ce se traduce printr-o presiune pe lanţurile de aprovizionare şi întârzieri majore în livrări. De ce este critică închiderea Strâmtorii Ormuz pentru economia globală?

Experţii în energie avertizează că o blocare prelungită ar putea duce la creşteri explozive ale preţului petrolului, ar alimenta şi mai mult inflaţia globală şi ar afecta economiile dependente de importuri energetice. De altfel, Iranul a ameninţat de ani de zile că va bloca această cale navigabilă ca represalii în cazul unui atac asupra Republicii Islamice.

