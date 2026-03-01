Prima reacţie a lui Vladimir Putin după moartea lui Ali Khamenei: O crimă cinică
Uciderea ayatollahului Ali Khamenei este o "crimă cinică", a încălcat toate normele moralităţii umane şi legii internaţionale, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin.
"Vă rog acceptaţi profundele mele condoleanţe în legătură cu uciderea liderului suprem al Republicii islamice Iran, Seyed Ali Khamenei, şi a unor membri ai familiei sale, comise cu încălcarea tuturor normelor moralităţii umane şi legii internaţionale", a afirmat Putin într-o notă diplomatică către omologul său iranian Masoud Pezeshkian dată publicităţii de Kremlin.
"În ţara noastră, ne vom aminti de ayatollahul Khamenei ca de un om de stat extraordinar care a avut o uriaşă contribuţie personală la dezvoltarea legăturilor prieteneşti ruso-iraniene şi la aducerea lor la nivelul de parteneriat complet strategic", a mai menţionat Putin.
"Vă rog să transmiteţi simpatia mea sinceră şi sprijinul meu familiei şi prietenilor Liderului Suprem, guvernului şi întregului popor iranian", a mai transmis Putin în nota diplomatică.
