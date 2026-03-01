Prima reacţie a lui Vladimir Putin după moartea lui Ali Khamenei: O crimă cinică

Uciderea ayatollahului Ali Khamenei este o "crimă cinică", a încălcat toate normele moralităţii umane şi legii internaţionale, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin.

Prima reacţie a lui Putin după moartea lui Khamenei - Profimedia Images

Urmăriţi LIVE TEXT desfăşurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu pe site-ul nostru Observatornews.ro

"Vă rog acceptaţi profundele mele condoleanţe în legătură cu uciderea liderului suprem al Republicii islamice Iran, Seyed Ali Khamenei, şi a unor membri ai familiei sale, comise cu încălcarea tuturor normelor moralităţii umane şi legii internaţionale", a afirmat Putin într-o notă diplomatică către omologul său iranian Masoud Pezeshkian dată publicităţii de Kremlin.

"În ţara noastră, ne vom aminti de ayatollahul Khamenei ca de un om de stat extraordinar care a avut o uriaşă contribuţie personală la dezvoltarea legăturilor prieteneşti ruso-iraniene şi la aducerea lor la nivelul de parteneriat complet strategic", a mai menţionat Putin.

Articolul continuă după reclamă

"Vă rog să transmiteţi simpatia mea sinceră şi sprijinul meu familiei şi prietenilor Liderului Suprem, guvernului şi întregului popor iranian", a mai transmis Putin în nota diplomatică.

Iulia Iancu Like

Întrebarea zilei Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰