Noapte de panică în Dubai. O româncă povestește experiența ei, oră de oră

01:30 Unele site-uri de știri anunță ca un terminal al aeroportului din Dubai a fost lovit de o dronă și au fost 4 răniți din staff-ul aeroportului.

02:14 Ministerul Apărării a anunțat ca a interceptat 137 de rachete balistice și 209 drone îndreptate către teritoriul Emiratelor Arabe; dintre acestea doar 14 au căzut pe teritoriul țării și în apele teritoriale cauzând pagube materiale, un mort (în Abu Dhabi) și câțiva răniți.

2:30 Toată lumea a mers în camere la culcare, totul a revenit la normal. Să sperăm ca dormim până dimineață.

2:40 autoritățile au confirmat ca au interceptat o dronă ale cărei resturi au lovit Burj Al Arab și au cauzat un incendiu minor care a fost stins repede; nu au fost răniți.

2:58 Se aud în continuare raiduri aeriene.

6.22 Două bubuituri puternice au zdrăngănit geamurile, cerul dimineții este brăzdat de urmele avioanelor militare

7:15 Liniște

8:30 O nouă zi ce pare liniștită și cu mai puțin trafic.

Într-o altă postare, femeia a spus că așteaptă unda verde de plecare. "Când? Încă nu știu...", a scris ea pe Facebook.

Ce trebuie să facă românii care vor să plece din Orientul Mijlociu

Autoritățile române au activat o celulă de criză la Ministerul Afacerilor Externe și spun că mențin un dialog permanent cu ambasadele și cu posturile consulare din regiune. Până în acest moment nu există români răniți ca urmare a incidentelor din Orient, dar zborurile comerciale rămân suspendate din cauza închiderii spațiului aerian de către mai multe state de acolo.

Diplomația de la București le recomandă românilor aflați în zonă să se înregistreze la consulate, să rămână în locuri sigure și să păstreze legătura permanent cu misiunile diplomatice pentru suport. Prioritare sunt cazurile vulnerabile, familiile cu copii și persoanele în tratament medical.

Românii pot solicita asistență consulară sau îndrumare privind opțiunile de transport alternativ prin linia de criză deschisă de Ministerul Afacerilor Externe.

Peste 1.000 de conaționali, cei mai mulți turiști aflați în vacanță în Dubai și în alte destinații arabe au fost luați în evidență de autoritățile române până acum. Deocamdată nu sunt anunțate zboruri speciale de repatriere, dar MAE este în contact cu companiile aeriene și cu partenerii internaționali pentru a identifica soluții, inclusiv posibilitatea unor curse charter sau redirecționări prin aeroporturi din state unde spațiul aerian este încă deschis.

