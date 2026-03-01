Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Două tinere din Suceava, lovite de o maşină pe trecere. Un bătrân de 84 de ani era la volan

În Suceava, două tinere de 21 de ani au fost rănite după ce au fost acroşate cu maşina, chiar pe trecerea de pietoni. La volanul autoturismului se afla un şofer senior, de 84 de ani.

de Angela Bertea

la 01.03.2026 , 14:11

Totul s-a întâmplat sâmbătă seară în jurul orei 18:40, iar impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum cele două tinere traversează regulamentar, iar la un moment dat sunt lovite de un autoturism.

Anchetatorii au întocmit în acest caz un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă

În urma impactului, una dintre cele două fete a suferit leziuni grave şi a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Cealaltă fată a suferit răni minore. Poliţiştii au deschis o anchetă. Şoferul în vârstă de 84 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Acesta deţine permis de conducere valabil. Anchetatorii au întocmit în acest caz un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. 

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

suceava accident batran
Observator » Evenimente » Două tinere din Suceava, lovite de o maşină pe trecere. Un bătrân de 84 de ani era la volan