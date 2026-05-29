Ce prevede Articolul 4 din NATO, pe care România l-ar putea activa, după prăbuşirea dronei de la Galaţi

Potrivit unei surse apropiate Alianţei, citate de Le Figaro , România analizează posibilitatea de a solicita activarea articolului 4 al Tratatului NATO din 1949.

O dronă aparţinând Federaţiei Ruse, care a iniţiat un atac asupra porturilor ucrainene, s-a prăbuşit, vineri, în jurul orei 02:00 dimineaţă, pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Potrivit unei surse apropiate Alianţei, România analizează posibilitatea de a solicita activarea articolului 4 al Tratatului NATO din 1949. Acest articol prevede că aliaţii „se vor consulta ori de câte ori, în opinia uneia dintre părţi, integritatea teritorială, independenţa politică sau securitatea uneia dintre părţi este ameninţată”.

Totodată, România a cerut NATO să ia măsuri pentru „accelerarea transferului de capabilităţi de luptă împotriva dronelor” pe teritoriul său. Alianţa „va continua să îşi consolideze apărarea împotriva tuturor ameninţărilor, inclusiv a dronelor”, a transmis vineri, pe platforma X, purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart.

Articolul 4 prevede, în esență, consultarea între aliații NATO. El stipulează că "părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia uneia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea uneia dintre părți sunt amenințate".

Amintim că de la crearea Alianței în 1949, Articolul 4 a fost activat de mai multe ori, ultima dată în 2022.

În schimb, Articolul 5 a fost activat o singură dată, în timpul atacurilor din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite. Acesta prevede că un atac asupra unei țări NATO este un atac asupra tuturor și obligă cei 32 de aliați să ajute țara victimă a unui astfel de atac.

În 2003, Turcia a invocat Articolul 4 pe fondul războiului din Irak;

În 2012, Turcia a invocat Articolul 4 pe fondul doborârii unui avion de luptă în contextul conflictului din Siria;

În 2012, Turcia a activat Articolul 4 după ce cinci cetățeni turci au fot uciși de bombardamentele siriene

În 2014, Polonia a activat Articolul pe fondul creșterii tensiunilor de la granița cu Ucraina, în contextul acțiunilor agresive ale Federației Ruse;

În 2015, Turcia a invocat Articolul 4 pentru a informa Aliații asupra măsurilor pe care le-a adoptat în contextul unor atacuri teroriste;

În 2020, Turcia a activat Articolul 4, după ce mai mulți soldați turci au murit în urma unor atacuri ale armatei siriene;

În 2022, pe 24 februarie, Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia au invocat Articolul 4 pentru a deschide consultările cu privire la invazia rusă în Ucraina;

