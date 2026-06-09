Trotinete, biciclete, scaune și alte obiecte care nu au ce căuta într-un astfel de habitat au fost găsite pe fundul Lacului Herăstrău, după golirea apei pentru lucrările de consolidare a malurilor.

Ce s-a găsit pe fundul Lacului Herăstrău după golire - PMB

Ce s-a găsit pe fundul lacului Herăstrău

Malurile lacului Herăstrău au o lungime de aproape 7 kilometri şi jumătate. Multe dintre ele sunt fisurate, rupte şi cu mult aplecate spre lac. Din cauza malurilor deteriorate, şi trotuarele au luat-o la vale şi par că se pot prăvăli oricând în apă.

Drept urmare, PMB a demarat lucrări pentru consolidarea malurilor. Abia în iulie anul viitor, dacă nu vor exista întârzieri, lacul va fi din nou plin.

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Pe lângă gunoaie de tot felul, inclusiv biciclete sau scaune aruncate, din cuva lacului au fost extrase peste 20.000 de tone de material din decolmatare, un amestec de mâl și pietre, care va fi reutilizat în proiect, devenind parte din structura viitoarelor apărări de mal.

Mesajul PMB

Start lucrări la malurile Lacului Herăstrău! Am găsit și trotinete, biciclete, scaune și multe gunoaie. Le vom sorta și elimina treptat, pe măsură ce apa scade de tot.

De asemenea, vom aduna peste 20.000 de tone de material din decolmatare, acumulat în zeci de ani. Materialul din decolmatare însă, format din mâl și pietre, rămâne pe loc și va reprezenta fundația viitoarelor apărări de mal. Este una dintre condițiile impuse de Apele Române.

Lucrările le-am început azi, de la granița cu barajul Băneasa, prin realizarea primei rampe de acces în cuva lacului. Pe aici, de mâine, vor intra excavatoarele cu cupă, care vor aduna materialul din decolmatare din lac.

„Acest material va fi amestecat cu piatră spartă și va fi pus între actualul mal degradat și viitorul mal consolidat. Practic, umple un spațiu de doi metri lățime, dintre cele două apărări de mal”, explică Iulian Drăgunoiu, constructor.

Tot din material din decolmatare și piatră spartă construim drumul tehnologic pe care vor circula utilajele. Acesta, însă, va fi mutat și eliminat, pe măsură ce avansează lucrările. De săptămâna viitoare, mai deschidem încă un punct de lucru în aval de podul de pe DN1 (între pod și calea ferată). Al treilea punct de lucru va fi pe Șoseaua Nordului, în aval de podul de cale ferată, iar al patrulea va fi în zona Fântânii Miorița.

„La 10-14 zile mai deschidem câte un punct de lucru. Acționăm în paralel pe ambele maluri”, adaugă constructorul. Aceste apărări de mal sunt extrem de necesare pentru siguranța noastră, a tuturor. Nu au fost reabilitate niciodată, din 1938, de pe vremea regelui Carol al II-lea.

Vorbim despre prima fază a modernizării parcului, care va dura un an și presupune doar lucrări în cuvă. Urmează proiectul pentru intervențiile de la sol, care implică regenerarea spațiilor verzi din jurul parcului, reabilitarea aleilor, iluminatului public, mobilierului urban, crearea de piste de alergare sau de biciclete etc.

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Lacul Herăstrău se întinde pe 77 de hectare şi are 2,3 milioane de metri cubi de apă, malurile au o lungime de aproape 7 kilometri şi jumătate.