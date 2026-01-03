Cadourile de Crăciun încep să îşi schimbe proprietarul. Darurile nedorite sunt returnate în magazine, vândute pe internet sau donate în cel mai bun caz. Site-urile cu anunțuri sunt pline de oferte: haine, genţi şi parfumuri nefolosite.

După ce oamenii au tot desfăcut şi analizat cadouri, entuziasmul a început să facă loc deciziilor practice. Alţii vând pur şi simplu darurile care nu le sunt pe plac sau pe măsură.

"Chiar dacă le este greu să recunoască, multe persoane pun la vânzare cadourile primite de Crăciun care nu le sunt pe plac. Că dovada, platformele de vânzări sunt pline de articole în aceasta perioada. De exemplu: 'pulover tip polo pentru femei, nou, cu ethichetă, primit ca și cadou de Crăciun, însă nu îmi vine'. Este pus la vânzare cu 70 lei, probabil mai ieftin decât în magazin", a transmis reporterul Observator Georgiana Pocol.

Tendinţa este vizibilă şi în afara României. În Franța, în primele zile după Crăciun, peste un milion de anunțuri cu produse primite cadou au fost publicate pe platformele online. O şansă pentru vânătorii de chilipiruri.

"De ce să ne umplem casa de lucruri inutile. Sigur obiectul primit pe care poate pentru tine nu este important sau nu te-a nimerit în așteptări este binevenit în alta parte și la un preț foarte bun scapi de el. Oamenii au început să își schimbe mentalitatea și da, vând din ce în ce mai mult produsele pe care nu le folosesc, începând de la haine, electronice", a explicat Claudia Nicolau, fondator platformă de resale.

Doar trei din 10 români păstrează cadourile nedorite, arată un studiu al institutului de cercetare IPSOS.

O soluţie pentru cadouri care să nu îşi schimbe proprietarul ar putea fi impersonalul, totuşi, card-cadou sau bilete la spectacole, dacă ştii preferinţele destinatarului.

