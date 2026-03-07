Tot mai multe țări discută despre interzicerea accesului minorilor pe rețelele sociale, însă specialiștii atrag atenția asupra unui alt pericol din mediul online: "sharentingul" – obiceiul părinților de a posta frecvent fotografii, videoclipuri sau informații despre copiii lor pe internet. Deși multe dintre aceste postări surprind momente aparent inofensive – vacanțe, joacă sau reușite ale copiilor – specialiștii avertizează că ele pot avea consecințe serioase în timp. Printre riscuri se numără cyberbullying-ul, furtul de identitate, folosirea imaginilor în deepfake-uri sau expunerea datelor de localizare.

Psihologul Gabriela Maluf a spus pentru Observator că, de cele mai multe ori, părinții realizează prea târziu efectele acestor postări.

"Din păcate, din practica mea de cabinet, am văzut că momentul în care părinții conștientizează este destul de departe. Momentul apare când copiii spun: 'Nu mai pune poze cu mine. Au râs copiii la școală de mine că eram într-o ipostază și nu m-ai întrebat dacă îmi place poza sau nu.' De obicei vorbim deja de copii mai mari, de 7-8 ani sau chiar adolescenți, iar atunci este prea târziu", explică psihologul.

Ea atrage atenția că problema nu este doar una de securitate online, ci și una care poate afecta relația dintre părinte și copil.

"Până să ajungem la cyberbullying sau la deepfake-uri, relația părinte-copil se strică. Nimănui nu-i place să fie 'share-uit' fără să i se ceară acordul", spune Gabriela Maluf.

De ce postează părinții atât de des imagini cu copiii

Potrivit specialistului, motivele sunt variate. Uneori este vorba de bucuria de a împărtăși momente frumoase, însă există și alte explicații.

"Începem cu zona de bucurie – ne place să împărțim cu lumea întreagă momentele cu copiii. Dar mergem și mai departe, în zona de epatare: să vadă toată lumea unde suntem și ce avem. Mai există și situațiile în care copiii performează, iar părinții își trăiesc propria viață prin succesul lor și postează medalii, diplome, evenimente", explică psihologul.

Ea spune că uneori apare și presiunea socială.

"Există și presiunea de a ne arăta. Dacă postezi doar cu unul dintre copii, lumea te întreabă dacă îl iubești mai mult pe acela. Toate aceste lucruri pot veni în viitor și să ne lovească. Ce pare acum un lucru bun poate deveni unul foarte prost la un moment dat", avertizează specialistul.

Riscurile din mediul online

Unul dintre cele mai mari pericole este bullying-ul între copii, care poate porni chiar de la imaginile publicate de părinți.

"Cred că cel mai mare pericol este bullying-ul și cyberbullying-ul, pentru că și ceilalți copii văd. Iar copilul poate deveni victima unor glume sau atacuri pornite de la o situație pe care noi am vrut-o pozitivă", spune Gabriela Maluf.

În plus, publicarea unor informații precum vârsta copilului sau școala la care învață poate crea riscuri de securitate.

"Nu spuneți câți ani au, la ce școală învață. Nu știi cine poate ajunge la poarta școlii și spune: 'M-a trimis mama să te iau'. Este un pericol iminent", avertizează psihologul.

Apel la mai multă educație digitală

Deși există deja legislație împotriva bullying-ului, specialiștii spun că este nevoie de mai multă informare.

"Avem o lege anti-bullying și există măsuri, dar sunt la nivel micro. Avem nevoie de campanii mai puternice de informare, astfel încât mesajul să ajungă în toată țara, inclusiv în mediul rural", spune Gabriela Maluf.

Concluzia specialiștilor este clară: amprenta digitală a copiilor ar trebui să fie cât mai mică, cel puțin până când aceștia vor avea vârsta legală pentru a decide singuri ce vor să publice online.

