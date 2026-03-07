Antena Meniu Search
Purtătorul de cuvânt al MAE, despre lipsurile din instituţie: "Este un minister cu o oarecare modestie"

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat că ministerul la care lucrează are mai multe lipsuri, de la numărul de persoane care muncesc aici, până la lipsa avioanelor sau chiar a oamenilor antrenaţi pentru situaţii de criză. 

de Denisa Vladislav

la 07.03.2026 , 16:59
Purtătorul de cuvânt al MAE, despre lipsurile din instituţie: "Este un minister cu o oarecare modestie" - Sursa: Inquam

"Ne-ar trebui alte centrale telefonice, ne-ar trebui un număr semnificativ de mare de persoane în Direcţia consulară, ne-ar trebui consulate cu oameni care au antrenament special pentru situaţii de criză, ne-ar trebui avioane, cum au unele state, avioane militare care sunt de tip A 400, deci avioane foarte mari care pot să facă zboruri. Ministerul de Externe este un minister cu o oarecare modestie şi, aşa cum ştiţi, cere ceea ce credem că este rezonabil", a declarat Andrei Ţărnea, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Ţărnea a adăugat că sunt foarte puţini oameni care lucrează în acest minister.

"Cu obstinaţie, ne-am încăpăţânat în ultimii ani să organizăm concursuri specific pentru Direcţia consulară pe locurile vacante de mulţi, mulţi ani. Deci chiar cu o schemă mult micşorată, Ministerul de Externe avea un număr semnificativ de locuri în Direcţia consulară vacante, şi în Centrală, şi în misiuni. Deci asta a fost prioritatea numărul unu, pentru că cel mai important element, până la urmă, într-o criză consulară, este factorul uman. Câţi oameni poţi să pui la telefoane, câţi oameni pot să găsească soluţii alternative, câţi bani pot să... Dar, încă o dată, responsabilitatea unui stat, aici nu vorbesc doar de Ministerul de Externe, este faţă de toţi cetăţenii. Dar responsabilitatea primară a Ministerului de Externe este să răspundă celor care cer asistenţă consulară", a declarat Ţărnea.

