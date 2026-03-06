Suntem în săptămâna dedicată femeilor, un prilej numai bun să le arătăm că nu sunt singure într-una dintre cele mai fireşti etape din viaţa lor: menopauza. Nu este o boală, nici un capăt de drum. Și totuși, în România, rămâne un subiect despre care se vorbeşte în şoaptă. De teamă, de ruşine sau pur şi simplu pentru că nimeni nu le-a explicat cu adevărat ce urmează. Într-o societate care glorifică tinereţea, informarea corectă, sportul şi alimentaţia sănătoasă pot face diferenţa dintre suferință în tăcere și echilibru. Cu atât mai mult cu cât pentru 7 din 10 femei menopauza începe atunci când ele sunt într-un moment de vârf profesional.

"Cred că le-am avut pe toate, dar aveam nişte bufeuri foarte violente, făceam atacuri de panică în spaţii închise, nu dormeam noaptea, aveam acel brain fog de care vorbeşte toată lumea, mă durea umărul, aveam şi frozen shoulder, încheieturile.", spune o femeie, Claudia Ciclovan.

Sunt simptome cu care Claudia a început să se lupte în urmă cu 6 ani. Acum are 51 de ani şi a reuşit să anihileze simptomele menopauzei tocmai pentru că s-a dus la timp la medic. A fost momentul în care şi-a schimbat cu totul stilul de viaţă.

"De 1 an sunt persoana care eram acum 15 ani. Nu mai am nimic. Mai întâi am încercat cu pastile, dar nu m-am simţit foarte bine 2-3 luni şi am trecut la soluţia transdermală care acum funcţionează.", adaugă Claudia Ciclovan.

Articolul continuă după reclamă

"Fac sport de 10 ani, yoga, pilates, fac şi nişte greutăţi, ceva cardio plus mâncatul sănătos.", a mai adăugat Claudia.

Despre menopauză, o etapă naturală în viaţa femeii, de obicei între 45 şi 55 de ani, se vorbeşte prea puţin în România. Lipsa de educaţie medicală, dar şi mentalitatea că "e normal să suferi" le fac pe femei să treacă prin această etapă în tăcere. Multe nici nu înţeleg ce li se întâmplă.

"E o perioadă de 5, 8 sau 10 ani după 40-45 de ani în care încep modificări subtile, menstruaţiile se dereglează ca şi rimt, frecvenţa, apar uşaore bufeuri, stare de anxietate, insomnii, dureri musculare, oboseală. Faptul că nu se instalează brusc, ci lent, că încet, încet te poţi acomoda cu o parte din ele şi le asimilezi ca fiind normale ritmului tău de viaţă face ca adresabilitatea la medic să fie foarte redusă.", explică medicul ginecolog Ioana Lutescu.

Statisticile arată că 75% dintre femei au simptome în aceeaşi perioadă, iar 25% dintre ele descriu că au simptome severe cu puternic impact atât profesional, cît şi personal.

Menopauza afectează performanţa profesională, dar mulţi angajatori ignoră problemele acestor femei : 72% dintre femeile la premenopauză și menopauză din România lucrează. 80% dintre ele, deși au simptome, nu au lipsit o dată de la serviciu. Vorbim despre aproape 5 milioane de femei active, care trec prin această transformare.

Deşi se tratează în cabinet, menopauza nu este o boală

Femeie: Sunt de 4 ani, un pre... după 8 luni nu ştiu ce este. E ruşinea, nu ştiu cum să vă spun. Noi am rămas cu mentalitatea asta. Dacă nu au discutat cu noi înainte.

Reporter: E un tratament costisitor?

Femeie: Nu, cred că neglijenţa noastră, comoditatea. Nu trec uşor, e foarte greu, dar tot nu mă duc spre doctor.

Femeie: N-am prevenit, dar a fost foarte greu.

Reporter: Şi când aţi ajuns la medic?

Femeie: Am ajuns după. De la 48 de ani.

Deşi se tratează în cabinet, menopauza nu este o boală. Cu informaţie şi sprijin, femeile pot trece mult mai uşor prin această etapă. Medicii spun că tratamentul cu hormoni este esenţial în primii 5-10 ani de menopauză. După îşi pierde eficienţa. Totuşi, în Europa, doar 10% dintre femei beneficiază de el. Tot din lipsă de informare.

"E foarte bine să ne ducem la medic, endocrinolog, ginecolog, chiar şi la cel de familie. Terapia hormonală. E e cel mai bun tratament pentru profilaxia osteoporozei, profilaxia bolilor cardiovasculare, precum şi a Bolii Alzheimer sau neurologice." spune medicul ginecolog Ioana Lutescu.

Sportul şi alimentaţia pot reduce şi ele semnificativ simptomele.

Medici: tratamentul cu hormoni este esenţial în primii 5-10 ani de menopauză

"Femeile scad în masa musculară și de fapt aici e marea problemă pt că nemaivând mușchiul care arde ele pur și simplu slăbesc mai greu și pun mult mai repede. De aia e foarte important ca după 40-45 de ani femeile să lucreze cu greutăți. Discutăm și despre o furtună hormonală care nu le dă o stare chiar bună și dacă mai și adaugi 2-3 kg își pierd încrederea în ele. Îndemn toate femeile să nu mai discute despre perioada aceasta ca ceva tabu, e ceva fiziologic, normal prin care trec toate femeile.", adaugă nutriționistul Oana Ciuhureanu.

Ce este însă mit și ce este realitate?

"Studiile au demonstrat foarte clar că nu există o asociere între apariția cancerului mamar și terapia hormonală.", adaugă Ioana Lutescu.

"E un mit. Într-adevăr scăderea în greutate e mult mai lentă, dar se slăbește printr-un stil de viață sănătos care previne și tot ce înse aceste bufeuri și inflamație care e mai acută în premenopauză.", precizează Oana Ciuhureanu.

Cu ce le ajută statul pe femeile care luptă singure cu menopauza? Cu prea puțin. Zilele trecute, în Parlament, a avut loc o dezbatere cu medici, vedete și ONG-uri despre situația femeilor la menopauză din România. Toți au concluzionat că femeile au nevoie de servicii medicale dedicate și susținere la job ca să poată funcționa cum trebuie în această perioadă. .

"Nu există niciun protocol, analizele hormonale foarte puține le poți face prin casa de sănătate. Ceea ce aud frecvent: dar mamele noastre cum au făcut? Au suferit și au trecut prin toată această perioadă pentru că aşa trebuie, nu trebuie așa. Se poate și altfel.", spune Claudia Ciclovan.

Anita Lasculescu Like

Întrebarea zilei Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților? Când trece de 9 lei Când trece de 10 lei Când trece de 11 lei

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰